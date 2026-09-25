Das sagt Alan Ritchson dazu, dass Neagly Reacher von Platz 1 gestoßen hat: "Ich sehe nur eine einzige Lösung"

Amazons Hit-Serie Reacher wurde von ihrer eigenen Spin-off-Serie in den Charts entthront. Jetzt meldet sich sogar der Hauptdarsteller Alan Ritchson auf Social Media dazu zu Wort.

Kurz nachdem bei Amazon Prime Video die 4. Staffel der Actionserie Reacher an den Start ging, veröffentlichte der Streamer ebenfalls die 1. Staffel der neuen Spin-off-Serie Neagley, die sich um die von Maria Sten verkörperte Ex-Militärkollegin dreht.

Die beiden Serien lieferten sich auf der Plattform einen Kampf um die Spitze der Charts, dem Neagley jetzt für sich entscheiden konnte. Reacher-Star Alan Ritchson meldete sich zu der Spitzenübernahme nun selbst zu Wort.

Alan Ritchson meldet sich von den Dreharbeiten von Reacher Staffel 5 über den Chartwechsel zu Wort

Als Neagley Reacher von der Spitze der Serien-Charts stürzte, meldete sich Ritchson mit einem Video bei Instagram zu Wort, wie Yahoo berichtet. In dem Video erzählt er, dass er sich gerade in Toronto für die Dreharbeiten der 5. Staffel von Reacher befindet, und bezeichnet den Tag scherzhaft als "bittersüß".

Wir haben alle dieselben Leute im Team, das ist also irgendwie wie Inzest. In vielerlei Hinsicht ist das eine gute Sache, und ich schätze, ich muss mich einfach noch mehr ins Zeug legen.

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In der dem Video dazugehörigen Beschreibung fügt der 43‑Jährige noch die Bemerkung hinzu, dass es nur einen Weg gäbe, dieses Chart-Duell zu beenden, und zwar in Form eines "Reacher/Neagley-Keksbackwettbewerbs. Auf Leben und Tod."

Zum Weiterlesen: Erste Infos zu Neagley Staffel 2 bei Amazon Prime

Wann startet Reacher Staffel 5?

Bislang hat Amazon kein offizielles Startdatum für die 5. Staffel von Reacher bekannt gegeben, doch aufgrund der bereits auf Hochtouren laufenden Dreharbeiten wird die Staffel für die zweite Jahreshälfte von 2027 erwartet. Eine 2. Staffel von Neagley wurde bislang noch nicht bestätigt, aber es gibt erste Story-Ideen für die Fortsetzung.