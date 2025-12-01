Regisseur von Fan-Film wirft Star Wars vor, eine Kampfszene Bild für Bild gestohlen zu haben

Der Regisseur eines Star Wars-Fan-Films meldet sich mit schweren Vorwürfen zu Wort. Die Serie Star Wars: Visionen soll eine Kampfszene aus seinem Film Bild für Bild gestohlen haben.

Star Wars: Visionen ist eine Anthologieserie aus dem Star Wars-Universum, bei der für jede Folge ein anderes Animationsstudio verantwortlich ist. Erst vor einem Monat ist die 3. Staffel bei Disney+ gestartet. Fans der ersten beiden Staffeln konnten sich nun auch wieder für die neuen Folgen begeistern.

Ganz und gar nicht begeistert ist jedoch der Stunt-Choreograf Lorenz Hideyoshi, der schwere Vorwürfe gegen der Konzern erhebt.

Die Serie Star Wars: Visionen soll Plagiat von einem Fan-Film beinhalten

Hideyoshi hatte 2019 den fünfminütigen Fan-Film Dark Jedi: A Star Wars Story inszeniert. Vor einer Woche hatte der Stunt-Choreograf, der unter anderem das Stunt-Double von Timothée Chalamet in Dune: Part Two war, auf seinem Instagram-Kanal einen direkt an Disney gerichteten Plagiatsvorwurf gepostet.

Wie Star Wars News Net berichtet, gab es bereits in der 7. Episode der 2. Staffel von Star Wars: Visionen eine animierte Kampfsequenz, welche Bild für Bild einer Szene aus dem Fan-Film glich. Nicht nur die Kampfchoreografie war die gleiche, sondern auch die Kameraeinstellungen sind allesamt im Detail dieselben. Er postete den Vorwurf zusammen mit einem Side-by-side-Vergleich seines Fan-Films mit der offiziellen Star Wars-Serie:

Seinem Vorwurf fügt er noch einen Appell hinzu, in dem er den Konzern dazu auffordert, entweder seine Animator:innen besser zu bezahlen oder doch gleich einen Action-Designer anzuheuern. Bisher gibt es keine offizielle Reaktion des Konzerns oder Animationsstudios. Die betroffene Folge stammt von dem indischen Animationsstudio 88 Pictures.

Star Wars geht auf der großen Leinwand weiter

Nachdem das Star Wars-Franchise zuletzt vor allem mit Serien bei Disney+ vertreten war, kehrt die Saga nächstes Jahr auf die große Leinwand zurück. Ab dem 21. Mai 2025 könnt ihr The Mandalorian and Grogu im Kino schauen. Der Film setzt die Geschichte der Serie The Mandalorian fort.