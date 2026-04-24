Rekord bei Bares für Rares: Der schnellste Deal aller Zeiten dauerte nur wenige Sekunden

Ein Bietergefecht bei Bares für Rares kann sich manchmal ganz schön in die Länge ziehen. In diesem Fall nicht: Das war der schnellste Verkauf in der Geschichte der Trödelshow.

Normalerweise wird bei Bares für Rares zäh gefeilscht, doch im Jahr 2015 stellte ein Gast einen kuriosen Rekord auf, der selbst 11 Jahre später ungebrochen bleibt: So kam es zum schnellsten Verkauf bei Horst Lichters Trödelshow.

Nach wenigen Sekunden war alles vorbei: Kein Bares für Rares-Deal lief schneller ab

Als Gast Trösten Bräuer vor 11 Jahren bei Bares für Rares auftaucht, hat er ein ramponiertes Harmonium im Schlepptau. Da er mit dem kaputten Tasteninstrument nichts anfangen konnte, wollte er es bei der Trödelshow verscherbeln. Der Preis war ihm egal, solange er das sperrige Holzding nicht wieder mit heimnehmen müsse.

Doch was dann folgte, ging als ultimativer Blitz-Deal in die TV-Geschichte ein. Kulthändler Waldi Lehnertz witterte wohl seine Chance und setzte direkt auf volles Risiko. Ohne auf seine Kollegen zu warten, macht er direkt als Startgebot ein verlockendes Angebot: "Ja komm, wenn du nicht dran hängst, dann geb ich dir 200 Euro und dann sind wir fertig." Der Gast zögerte keine Sekunde und willigte mit einem simplen "Ja!" ein. Nach unglaublichen 35 Sekunden war alles vorbei.

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Waldis Händlerkonkurrenz war nicht begeistert vom Blitzdeal

Waldis Konkurrenten konnten kaum fassen, was sie da zu Gesicht bekamen. Sie blickten ratlos in die Runde und brauchten einige Momente, bis sie begriffen, dass der Deal bereits vollendet war. Susanne Steiger fragte Waldi daraufhin scherzhaft, ob er Hunger habe und er den Deal deshalb so schnell abschließen wollte.

Ludwig Hofmaier, der bereits seit einigen Jahren nicht mehr bei der Trödelshow angestellt ist, war total aus dem Häuschen und warf seinem Konkurrenten in dem hitzigen Moment sogar vor, dass es sich dabei um eine Absprache handeln musste. Waldi sah den Schock der anderen gelassen: "Es tut mir um meine Kollegen natürlich leid, aber das war der schnellste Deal bei Bares für Rares." Hier könnt ihr einen Zusammenschnitt des Deals selbst ansehen:

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TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.