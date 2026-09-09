So einen Thriller hat niemand erwartet: M. Night Shyamalan und Bestseller-Autor überraschen mit Trailer zu gemeinsamem Film

Im neuen Film von M. Night Shyamalan spielt Jake Gyllenhaal einen trauernden Bruder, der mit einer neuen Liebe Hoffnung findet. Doch auch sie scheint ein düsteres Geheimnis zu umgeben.

Mit dieser Kooperation hätte wohl niemand gerechnet. Liebesromanautor Nicholas Sparks, der mit Wie ein einziger Tag einen der All-Time-Favorites des Genres geschrieben hat, und Mystery-Thriller-Experte M. Night Shyamalan (The Sixth Sense) entwickelten gemeinsam den Stoff zu Remain. Jetzt ist der erste Trailer erschienen und wirkt ebenfalls wie zwei unterschiedliche Filme.

Seht hier den neuen Trailer zu Remain

Jake Gyllenhaal im romantischen Thriller Remain

Mit sanfter Musik, lichtdurchfluteten Räumen und viel Gelächter zeigt der Trailer die beginnende Liebesgeschichte zwischen dem Architekten Tate (Jake Gyllenhaal) und der Bed-&-Breakfast-Besitzerin Wren (Phoebe Dynevor). Doch plötzlich ändert sich die Stimmung.

Wren erscheint nun wie ein Geist, dessen gruselige Gestalt im schummrigen Mondlicht zu sehen ist, und verschwindet, sobald Tate panisch das Licht einschaltet. Mit spannender Musik und düsterem Herzschlag sind wir plötzlich mittendrin im übernatürlichen Thriller.

Shyamalan und Sparks – das klingt auf den ersten Blick nach einer verrückten Mischung, doch tatsächlich wollten die beiden schon lange zusammenarbeiten. Mit Remain entwickelten sie den Stoff und die Figuren, aus denen Shyamalan einen Film drehte und Sparks einen Roman schrieb. Die beiden großen Namen liefern zwei Versprechen: Es wird romantisch und es wird düster. Der Trailer zeigt, dass diese Mischung bestens funktionieren könnte.

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Wann erscheint Remain von Shyamalan und Sparks im Kino?

Der übernatürliche Romantik-Thriller Remain startet am 4. Februar 2027 in den deutschen Kinos. Wer die Spannung nicht mehr aushalten kann, kann bereits den Roman lesen, den Sparks basierend auf dem Drehbuch schrieb, aber seine Version der Geschichte daraus machte. Remain – Was von uns bleibt erschien bereits am 15. Oktober 2025.