Resident Evil-Star Austin Abrams spielte vor 10 Jahren in der größten Zombie-Serie unserer Zeit mit – eine Sache werden ihm Fans nie verzeihen

In Resident Evil kämpft Hauptdarsteller Austin Abrams inmitten mutierter Monster ums Überleben. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich in einer Zombie-Apokalypse behaupten muss.

Mit Zack Creggers Horror-Survival-Trip Resident Evil hat das gleichnamige Videospiel-Franchise eine atemberaubende Adaption hervorgebracht, die direkt einen Traumstart an den Kinokassen hinlegen konnte. Mit liebenswerter Unbeholfenheit stolpert Hauptdarsteller Austin Abrams darin als Kurierfahrer Bryan mitten durch die monströse Hölle von Raccoon City.

Für Abrams ist Resident Evil aber nicht die erste Begegnung mit einer Zombie-Apokalypse. Bereits vor über 10 Jahren war er Teil der größten Horrorserie unserer Zeit: In The Walking Dead spielte er ein absolutes Ekelpaket, das einige Fans bis heute noch hassen.

Vor Resident Evil: Austin Abrams spielte Ron Anderson in The Walking Dead

Bereits im Alter von 18 Jahren stand Austin Abrams erstmals für die Zombie-Serie The Walking Dead vor der Kamera und verkörperte in insgesamt neun Episoden den Charakter Ron Anderson. Erstmals in Staffel 5 lernen wir ihn als Bewohner der ummauerten Gemeinde Alexandria kennen, ehe er sich in Staffel 6 in einen lästigen Bösewicht verwandelt.

Mit der Ankunft von Rick Grimes (Andrew Lincoln) und seiner Truppe beginnt das Leben Rons langsam zu zerbrechen. Erst bandelt Rick mit seiner Mutter Jessie (Alexandra Breckenridge) an und dann exekutiert er auch noch seinen Vater Pete (Corey Brill). Und inmitten des erlebten Traumas richtet sich Rons Zorn schließlich auch gegen Carl (Chandler Riggs), der sich mit seiner Freundin Enid (Katelyn Nacon) anfreundet.

Ihren tragischen Höhepunkt erreicht Rons Geschichte in der 9. Folge von Staffel 6, als Alexandria von einer Horde Zombies überrannt wird, wobei seine Mutter und sein kleiner Bruder gefressen werden. In Rage will er schließlich Rick, den er für den Tod seiner ganzen Familie verantwortlich macht, erschießen – ehe Michonne (Danai Gurira) ihn hinterrücks mit ihrem Katana durchbohrt.

Auch interessant: 10 geniale Easter Eggs in Resident Evil

Ron bleibt The Walking Dead-Fans aber vor allem durch eine schreckliche Tat in Erinnerung. Als er von Michonnes Schwert durchstochen wird, feuert er aus Reflex seine Waffe ab und schießt in Carls Auge – der fortan in der Serie seine ikonische Augenbinde tragen muss. Einige erzürnte Fans haben Darsteller Austin Abrams dafür gehasst, wie er kürzlich bei der Weltpremiere von Resident Evil im Gespräch mit USA Today verriet:

Mir hat dort drüben gerade eben jemand erzählt, dass ihr Freund mich dafür hasst, dass ich Carl Auge ausgeschossen habe. Das kommt schon mal vor. Aber nur einmal pro Jahr, denke ich. Ich freue mich aber darüber … meine Figur hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Nach seinem Auftritt in Resident Evil ist Austin Abrams schon kommenden Monat in seiner nächsten Filmhauptrolle im Kino zu sehen. In dem Survival-Thriller Whalefall verkörpert er den Taucher Jay, der von einem Pottwal verschluckt wird und in dessen Inneren überleben muss. Whalefall startet am 15. Oktober in den deutschen Kinos.

Resident Evil läuft seit dem 17. September 2026 in den Kinos.