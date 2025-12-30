"Total bescheuert": Avatar-Regisseur James Cameron kann einen berühmten Sci-Fi-Blockbuster nicht leiden

Mit Aliens hat James Cameron eine Fortsetzung für die Geschichtsbücher hingelegt. Doch in der Sci-Fi-Reihe folgte dann ein Sequel, das der Regisseur absolut nicht ausstehen kann.

Zweifelsohne ist James Cameron mit Aliens - Die Rückkehr eine der spektakulärsten Action- sowie Science-Fiction-Fortsetzungen aller Zeiten gelungen. Der Film bewegte das Franchise in eine völlig neue Richtung und behielt dennoch den Geist des Originals von Ridley Scott bei. Der darauffolgende dritte Film des Franchise ruinierte allerdings nach Meinung Camerons seine ganze Arbeit und ärgert ihn noch heute.

James Cameron wütet gegen Sci-Fi-Fortsetzung

In dem Podcast Just Foolin About des Schauspielers Michael Biehn äußerte Cameron seinen Unmut über David Finchers direkte Aliens-Fortsetzung Alien³. Vor allem brachte ihn eine kreative Entscheidung auf die Palme: Der Tod dreier Protagonist:innen aus dem Vorgänger bei einem Unfall zu Beginn des Films.

Ich fand das verdammt noch mal total bescheuert. [...] Erst baut man viel Sympathie für die Figuren Hicks [Michael Biehn], Newt [Carrie Henn] und Bishop [Lance Henriksen] auf und dann werden sie im nächsten Film als Erstes alle getötet. Wirklich clever, Leute. [...] Ersetze sie durch einen Haufen verdammter Sträflinge, die du hasst und die du sterben sehen willst. Genau. Wirklich clever.

James Cameron nimmt Fincher dennoch in Schutz

Im gleichen Atemzug erwähnt Cameron jedoch auch, dass er sich bewusst sei, dass es sich um Finchers ersten Spielfilm handele und viele Beteiligte von außen an dessen Vision herumgepfuscht haben. "Ich mag David Fincher übrigens", stellt er klar. "Er hat genau meine Art von Starrsinn."

Aufgrund der starken Eingriffe des Studios bei Alien³ hat sich Fincher laut ScreenRant mittlerweile selbst von dem Film distanziert, da das Endprodukt zu stark von seiner persönlichen Vision abweicht.

