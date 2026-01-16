"Richtig lächerlich": Tarantino-Liebling Christoph Waltz zieht über einen der größten Schauspieler aller Zeiten her

Zum 100. Geburtstag des legendären Schauspielers Marlon Brando sind viele Huldigungen über den Star erschienen. Keiner ist genervter davon als Tarantino-Darling Christoph Waltz.

Mit Darbietungen in Filmen wie Endstation Sehnsucht, Die Faust im Nacken und Der Pate gilt Marlon Brando als einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Am 3. April 2024 wäre der US-Amerikaner 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums sind viele Artikel erschienen, die den Legendenstatus von Brando betonen.

Einer kann mit dem Abkulten von Brando aber gar nichts anfangen: Österreicher Christoph Waltz, der mit den Quentin Tarantino-Filmen Inglourious Basterds und Django Unchained Weltruhm erlangte und schließlich sogar als Bond-Bösewicht besetzt wurde.

Tarantino-Liebling Christoph Waltz ist von Marlon Brando-Kult nur genervt

Für das Interview Magazine hat Waltz mit dem Schauspieler Caleb Landry Jones über dessen Hauptrolle im Luc Besson-Film DogMan gesprochen. Dabei fiel die Unterhaltung auch auf Marlon Brando, an dem Waltz kein gutes Haar ließ:

Ich habe zwei Artikel gelesen und fand sie beide wirklich nervig, und diese posthume Heiligsprechung ...

Waltz sagt danach, er sei davon genervt, aus Brando so einen Mythos zu machen. Seiner Meinung nach ist das lächerlich, da Brando in seinen Augen nichts anderes als ein "Schmierenkomödiant" gewesen sei. Während er die Anfänge des Stars bis heute schätze, könne er sich spätere Brando-Filme wie Duell am Missouri kaum noch anschauen.

Auch interessant:

Podcast-Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.