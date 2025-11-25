Richtig spannender Action-Thriller erobert Netflix-Charts: Er garantiert einen atemlosen Abend

In den Netflix-Charts kämpft sich jetzt ein Action-Thriller mit Liam Neeson nach vorne. Die Story des Films hat zwar einige Logiklücken, unterhält aber dennoch bis zur letzten Sekunde.

Bei Netflix: Liam Neeson muss im Thriller Non-Stop ein Flugzeug vor einem Anschlag retten

Liam Neeson , der vor über 30 Jahren vielen durch Schindlers Liste bekannt wurde, ist mittlerweile ein echter Action-Star. Dutzende Filme wie 96 Hours Unknown Identity oder The Commuter entwickelten sich zu Hits. Die Netflix-Charts erobert jetzt ein Action-Thriller, der trotz schwacher Logik packend bleibt: Non-Stop

In Non-Stop spielt Liam Neeson den desillusionierten Air-Marshal Bill Marks, der schwer unter dem Tod seiner Tochter leidet und dem Alkoholismus frönt. Auf einem Flug von New York nach London erhält er plötzlich eine Nachricht: Er soll die Fluglinie dazu bringen, 150 Millionen Dollar auf ein Konto zu überweisen, sonst werde alle 20 Minuten ein Passagier sterben.

Schaut hier den Trailer zu Non-Stop:

Non-Stop - Trailer (Deutsch) HD

Fieberhaft sucht Marks nach dem Absender und nach dem Mörder, der sich an Bord der Maschine befinden muss. Doch als er dabei immer rabiater vorgeht, hält ihn die gesamte Maschine schließlich selbst für den Entführer und will ihn aufhalten – während der eigentliche Täter unbehelligt seinen Plan verfolgt.

Auch interessant:

Non-Stop mag zwar einige Logiklücken besitzen – wie soll ein Erpresser an Bord eines Flugzeuges alle 20 Minuten einen Menschen töten, ohne aufzufallen? – aber das tut seiner spannenden Prämisse und der effizienten Inszenierung keinen Abbruch. Regisseur Jaume Collet-Serra (Carry-On) schenkt vielen Netflix-Abonnent:innen die wohl spannendste Art, den heutigen Abend zu verbringen.

So sehen aktuell die Netlfix-Charts der Filme aus (Stand: 25. November)

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neue Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.