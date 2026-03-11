Rick & Morty hat neuen Streaming-Dienst: Bei Netflix und WOW seid ihr für Staffel 9 falsch

Kaum eine Sci-Fi-Serie versprüht so viel Kreativität und Eigensinn wie Rick and Morty. Für den Start der 9. Staffel müsst ihr allerdings den Streaming-Dienst wechseln.

Eine neue Ära beginnt: Nachdem Rick and Morty in den vergangenen Jahren zuerst bei dem Bezahlsender Warner TV Comedy sowie den Angeboten von Sky und WOW zu sehen war, wechselt die beliebte Sci-Fi-Serie ihre Streaming-Heimat. Kurz vor dem Start der 9. Staffel wurde verkündet, dass die neuen Folgen bei HBO Max landen.

Mitte Januar ist der Streaming-Dienst in Deutschland gestartet und hat uns u.a. den tollen Game of Thrones-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms beschert. Fortan fungiert HBO Max auch als erste Anlaufstelle, wenn es um Nachschub aus dem Multiversum geht. Rick and Morty zieht um – und das schon in wenigen Wochen.

Wann startet Rick and Morty Staffel 9 bei HBO Max?

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird die 9. Staffel von Rick and Morty am 25. Mai 2026 auf HBO Max ihre Premiere feiern. Veröffentlicht werden die neuen Folgen im Wochentakt – also jeden Montag ein weiteres Kapitel. Neben der englischsprachigen Originalversion gibt es auch direkt die deutsche Synchronfassung.

Worum es in den neuen Folgen geht, ist noch nicht bekannt. HBO Max teast:

Rick and Morty sind zurück, Leute! Staffel 9 bringt nur Knaller-Folgen. Keine KI-Plörre! Hier gibt’s nur 1a-Bio-Fraß, von echten Menschen mit Rückenhaaren und Zysten und so. Schaut rein, sonst haben wir unsere Familien umsonst vernachlässigt.

In den USA läuft Rick and Morty weiterhin bei dem Sender Adult Swim, wo die Serie vor 13 Jahren ihren Anfang genommen hat. Über ihre Zukunft müssen wir uns übrigens keine Sorgen machen. Rick and Morty wurde schon vor einiger Zeit bis Staffel 12 verlängert. Die abgedrehten Sci-Fi-Abenteuer sind uns noch eine Weile sicher.

Kommt Rick and Morty Staffel 9 auch zu Netflix?

In den vergangenen Jahren wurde Rick and Morty mit etwas Verzögerung auch bei Netflix veröffentlicht. Aktuell könnt ihr dort alle acht bisherigen Staffeln streamen. Wann – und ob – die 9. Staffel ebenfalls zu Netflix kommt, ist derzeit unklar. Es ist davon auszugehen, dass sich HBO Max ein großes Exklusivfenster gesichert hat.