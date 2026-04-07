Eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit kehrt zurück: Erster Trailer zu Rick and Morty Staffel 9 entfesselt abgedrehte Abenteuer

Eine der beliebtesten Sci-Fi-Serien überhaupt kehrt in wenigen Wochen mit Staffel 9 zurück. Was euch darin erwartet, verrät jetzt der erste Trailer.

Dreizehn Jahre ist es bereits her, seit Rick and Morty mit der 1. Staffel an den Start und als eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten in die Geschichte eingegangen ist. Nicht umsonst rühmt sich die Serie etwa bei der Moviepilot-Community mit einer Wertung von 8,6 von 10 Punkten bei über 5.000 Stimmen.

Jetzt steht die Comedy mit der 9. Staffel in den Startlöchern, die bereits in wenigen Wochen Premiere feiert. Einen ersten Einblick darin gewährt nun der erste Trailer.

Seht den Trailer zu Rick and Morty Staffel 9:

Rick and Morty - S09 Trailer (English) HD

Rick and Mory kehrt zurück: Neue Sci-Fi-Absurditäten in Staffel 9

Rick and Morty dreht sich um den genialen Wissenschaftler Rick Sanchez, der gemeinsam mit seinem Enkel Morty jede Menge absurde Abenteuer im gesamten Universum erlebt – von Parallelwelten bis anderen Dimensionen bleibt kein erdenklicher Ort von den beiden unentdeckt. In Staffel 9 erwartet die beiden unter anderem ein Kampf mit einigen Sofakissen, wie der erste Trailer zur kommenden Season zeigt. Eines ist sicher: Wir dürfen uns wieder darauf einstellen, dass unsere Lachmuskeln umfangreich strapaziert werden.

Im englischen Original ist Ian Cardoni als Rick zu hören, während Morty von Harry Belden vertont wird. Bis Staffel 7 wurden beide Figuren von Serienschöpfer Justin Roiland gesprochen. Nachdem dieser 2020 wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurde, gingen er und die Serie getrennte Wege. Weiterhin gehören unter anderem Sarah Chalke (Scubs), Chris Parnell (21 Jump Street) und Spencer Grammer (Greek and Bone) zum Stimmencast.

Wann kommt Rick and Morty Staffel 9?

Lange dauert es nicht mehr, bis die neue Staffel von Rick and Morty auch in Deutschland zu sehen sein wird. Hierzulande startet die Sci-Fi-Serie ab dem 25. Mai 2026 mit frischen Folgen in der brandneuen Streaming-Heimat bei HBO Max. Dort erscheinen die zehn kommenden Episoden im Wochentakt.

Fans dürfen sich darüber hinaus in umfangreicher Sicherheit wiegen. Denn Staffel 10 bis 12 (!) sind für Rick and Morty bereits in trockenen Tüchern.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.

