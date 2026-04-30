Riesenpenis in The Boys: Die verstörendste Szene musste vor 6 Jahren geschnitten werden

The Boys auf Amazon Prime wird seit sechs Jahren regelmäßig von einem Riesenpenis heimgesucht. Das Debüt in Staffel 2 wäre aber beinahe noch verstörender gewesen.

Nach 5 Staffeln endet Amazons spaßige Superhelden-Satire The Boys im Mai 2026 und bringt nicht nur den Konflikt zwischen Homelander und Billy Butcher zu einem Abschluss. Schon vor dem Finale konnte Hauptcharakter MM (Laz Alonso) eine sechs Jahre zuvor begonnene Rivalität endlich beenden.

Seit Staffel 2 traf MM regelmäßig auf seinen wohl unerwartetsten Rivalen. Mit diesem Superschurken beantwortet die Amazon-Serie eine Frage, die sich Fans von Marvel und den Fantastic 4 insgeheim immer gestellt haben: Ist die Superfähigkeit der Gliedmaßen-Verlängerung auch auf das Geschlechtsteil eines Mannes anwendbar?

Erstmals lernten wir ihn in Staffel 2 kennen: In der Episode "Reif für die Klapse" kämpfen die Boys in der Irrenanstalt Sage Grove gegen entflohene Patienten und werden dabei überraschend von einem Supe mit Riesenpenis angegriffen – die Folge ist nicht ohne Grund ab 18 freigegeben. Doch dieser erste Würgeangriff des Monsterglieds wäre beinahe noch abgedrehter geworden.



The Boys: So hätte der Riesenpenis schon in Staffel 2 eigentlich besiegt werden sollen

Im Interview mit TVLine sprach The Boys-Darsteller Tomer Capone zur Ausstrahlung von Staffel 2 unter anderem über Frenchies niederschmetternde Hintergrundgeschichte, aber auch über die eine Szene, die für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Dabei gab Capone preis, dass die Darsteller am Set eine total abgedrehte Idee für den Ausgang des Kampfes mit dem aus den Comics bekannten Supe Love Sausage hatten.

In besagter Szene werden die Boys nach einem emotionalen Gespräch plötzlich von einem monströsen Riesenpenis angegriffen, der sich um Mother's Milks Hals schlingt und diesen würgt. Dabei eilte ihm eigentlich Frenchie auf besonders brutale Weise zur Hilfe.

Vielleicht kann Frenchie ihn durchbeißen. Und ich war so emotional nach meiner Szene, dass ich dachte, 'Ich tue alles für meinen Freund. ALLES.'. Und ich tat es einfach. Das Problem war, ich habe [die Requisite] auseinandergerissen und so konnten sie das Material nicht verwenden.

Wie Capone weiterhin berichtet, wurde nämlich nur ein Penis vom Requisiten-Team hergestellt, welchen der Darsteller mit seiner Bissattacke zerstörte. Ob wir diese alternative Version der Szene jemals zu Gesicht bekommen, ist fraglich. In der finalen Episode kann sich Mother's Milk schließlich selbst aus dem Würgegriff des Riesenpenis befreien.

Nach seinem Debüt in Staffel 2 trat Love Sausage auch in allen folgenden Seasons in Erscheinung, wobei der Beef zwischen ihm und MM zu einem Running Gag wurde. Im Auftakt der 5. Staffel konnte MM nach all den Jahren endlich seine Rache nehmen. Zwar beißt er den Riesenpenis nicht in Stücke, aber dafür erwürgt er seinen Erzrivalen mit dem eigenen Geschlechtsteil.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2020 bei Moviepilot veröffentlicht. Zum Release der 5. Staffel haben wir ihn für euch angepasst und aktualisiert.

