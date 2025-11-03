Riesige Action-Serie erobert Netflix-Charts mit neuen Folgen: Sie wurde 3-mal (!) abgesetzt

Das Warten hat ein Ende: Neue Episoden der Action-Serie S.W.A.T. starten auf Netflix und klettern in Deutschland direkt in die Charts. Die Serie hat eine bewegte Geschichte.

Fans der Action-Serie S.W.A.T.. haben harte Jahre hinter sich: Seit ihrem Start 2017 wurde S.W.A.T. ganze drei Mal abgesetzt und im Anschluss doch verlängert. Diesmal scheint die Entscheidung endgültig: Amerikanische Fans konnten das Serienfinale bereits im Mai auf CBS sehen. Nun geht es auch für deutsche Netflix-Abonnent:innen weiter – wenn auch erstmal mit Staffel 7.

Staffel 7 von S.W.A.T. triumphiert in den Netflix-Charts

Seit dem 1. November ist die 7. und damit vorletzte Staffel von S.W.A.T. auf Netflix verfügbar. Die Serie legte einen echten Raketenstart hin und kletterte direkt auf Platz 5 der deutschen Charts: Damit hängt sie sowohl Lucifer als auch die Show Selling Sunset ab. Unangefochten bleiben die Dauerbrenner The Witcher und Nobody Wants This.

Schaut hier den Trailer zu S.W.A.T. Staffel 7:

S.W.A.T. - S07 Trailer (Deutsch) HD

Staffel 7 von S.W.A.T. umfasst insgesamt 13 Episoden und bringt Shemar Moore als Sergeant II Daniel "Hondo" Harrelson Jr. zurück. Den S.W.A.T.-Hauptdarsteller hatten die vermeintlichen Absetzungen zuvor hart getroffen: Er blieb der Serie bis zur letzten Folge treu.

Wer streamt das Ende von S.W.A.T.?

S.W.A.T.s Geschichte erstreckt sich über acht Staffeln, drei Absetzungen und ein abschließendes Serienfinale: Und es besteht weiterhin Hoffnung für Fans. Im neu angekündigten Spin Off S.W.A.T. Exiles kehrt Hondo offenbar aus dem Ruhestand zurück, um eine Spezialeinheit zu trainieren. Ein Startdatum steht noch aus, die offizielle Synopsis auf IMDB kündigt an:

Ein SWAT-Team-Veteran wird aus dem Ruhestand zurückgeholt, um eine experimentelle 'Last Chance'-Einheit zu leiten, die aus unerprobten und unberechenbaren Rekruten besteht.

Auf Netflix werden Staffel 8 und mutmaßlich auch das Serien-Finale voraussichtlich 2026 veröffentlicht. Bis dahin könnt ihr die letzte Staffel auch auf WOW streamen – hier laufen die Folgen bereits seit letztem Herbst und auch das Serienfinale ist seit Juni verfügbar.