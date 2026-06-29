Riesige Fantasyserie von Netflix ist zurück – aber schafft es nicht mal auf Platz 1

Von einer aufwendigen Fantasy-Serie, auf deren neue Staffel Fans zwei Jahre warten mussten, hatte sich Netflix in den Streaming-Charts sicher mehr erhofft.

Vergangene Woche ging am 24. Juni die 2. Staffel der Live-Action-Fantasyserie Avatar: Der Herr der Elemente online. Bei so einem großen Streaming-Start schnell eine neue Season eigentlich immer schnurstracks auf Platz 1 der Netflix-Charts. Vor allem, wenn es sich dabei um eine so aufwendige Produktion mit eingebauter Fanbase handelt.

Doch die Adaption des beliebten Fantasy-Cartoons Avatar muss ich aktuell mit Platz 2 begnügen, denn selbst nach dem große Hitzewochenende, das viele Nerds zu Hause verbrachten, kommt die Serie mit ihren neuen Folgen nicht am Harlan Coben-Krimi Nur für dein Leben vorbei, der nach wie vor den Spitzenplatz hütet.

Fantasy-Serie Avatar nur Platz 2 bei Netflix: So geht es in den neuen Folgen weiter

In der 2. Staffel der Avatar-Realserie muss Aang (Gordon Cormier) ein weiteres Element meistern. So führt es den letzten Luftbändiger in die belagerte Erdhauptstadt Ba Sing Se, um das Erdbändigen zu lernen. Ihm zur Seite stehen wie immer Verbündete wie Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley). Aber hat haben sie wirklich eine Chance gegen die Armee der Feuernation unter dem Kommando von Lord Ozai (Daniel Dae Kim)?

Falls ihr noch mehr über die neue Avatar-Staffel erfahren wollt, empfehle ich euch den ausführlichen Serien-Check zu den neuen Folgen von meiner Kollegin Esther Stroh. Die schrieb in ihrem Fazit: "Wer Staffel 1 der Netflix-Serie mochte, wird auch Staffel 2 viel abgewinnen können und sich anschließend auf den Fantasy-Abschluss mit Staffel 3 freuen."

Immerhin hat die Fantasy-Rückkehr es in ein paar anderen Ländern auf Platz 1 geschafft. Laut FlixPatrol steht Avatar aktuell aber nur in acht Netflix-Regionen an der Spitze der Streaming-Formate.

Hier der deutsche Trailer zur 2. Avatar-Staffel:

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Trailer (Deutsch) HD

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So sehten die Serien-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 29. Juni 2026):

Eine 3. und letzte Staffel der Netflix-Serie Avatar wurde übrigens auch längst bestellt und befindet sich bereits in Produktion. Diesmal soll es bis zu den neuen Episoden aber nicht mehr so lange dauern – sie wird grob 2027 beim Streamer erwartet.