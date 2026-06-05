Riesiges Thriller-Universum: Hugh Laurie spielt nach The Night Manager seine zweite John le Carré-Rolle

Schauspieler Hugh Laurie mischt nach The Night Manager erneut in einem Spionage-Thriller von Großmeister John le Carré mit. Wen wird er diesmal spielen?

Im Agenten-Thriller The Night Manager war Hugh Laurie als skrupelloser Waffenhändler Richard "Dickie" Onslow Roper zu sehen. Nun mischt der britische Schauspieler, den man sonst auch als Dr. House kennt, erneut in einer John le Carré-Adaption mit, die sogar schon in Prag gedreht wird.

Hugh Laurie im John le Carré-Agenten-Thriller Legacy of Spies

Legacy of Spies basiert laut Deadline auf gleich zwei Romanen von Agenten-Großmeister John le Carré. Die kostspielige Koproduktion von BBC und MGM+ nimmt sich sowohl Der Spion, der aus der Kälte kam als auch Das Vermächtnis der Spione zur Vorlage – ihres Zeichens das dritte und neunte Buch über Spy-Master George Smiley (diesmal Matthew Macfadyen). Wen genau Hugh Laurie spielen wird, ist bisher noch top secret.

Weitere Rollen im kommenden Agenten-Thriller haben Dan Stevens als Bill Haydon, Felix Kammerer als Hans-Dieter Mundt, Daniel Brühl als Jens Fiedler und Agnes O'Casey als Liz Gold.

Legacy of Spies spielt während des Kalten Krieges, als der britische Agent Alec Leamas (Charlie Hunnam) vom Auslandsgeheimdienst einen Außenposten in West-Berlin aufbauen soll, um die Fühler Richtung Osten auszustrecken. Als er jedoch die junge Ostdeutsche Doris Quinz (Devrim Lingnau) rekrutiert, machen bald schon Stasi-Spione Jagd auf sie.

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John le Carré hat ein riesiges Thriller-Universum geschaffen

Der Meister der Agentenromane hat zwischen 1961 und 2017 neun Romane aus der George-Smiley-Reihe herausgebracht. Das ist aber noch lange nicht alles. Bis zu seinem Tod im Jahr 2020 hat er 25 unterschiedliche Bücher aus der Welt von Geheimdiensten und internationaler Spionage geschrieben. Sein letzter war Federball von 2019.

Berühmte Verfilmungen umfassen neben der Serie The Night Agent Filme wie Die Libelle, Der ewige Gärtner oder Dame König As Spion.

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