Nach Stranger Things kam Die Ringe der Macht für Jamie Campbell Bower wie gerufen: "Kann ich wieder etwas Schönes machen?"

In Staffel 3 von Die Ringe der Macht lernen wir Galadriels verschollenen Ehemann Celeborn kennen. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat mit Morfydd Clark und Jamie Campbell Bower im Interview gesprochen.

Nach zwei Jahren Wartezeit ist die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit ihrer 3. Staffel bei Amazon Prime Video zurück. Darin lernen wir endlich Galadriels Ehemann Celeborn kennen, der in vorherigen Staffeln nur kurz erwähnt wurde, für Herr der Ringe-Fans jedoch ein bekanntes Gesicht bildet.

Jamie Campbell Bower übernimmt die Rolle in den neuen Folgen, nachdem er Serienfans zuletzt als Stranger Things-Bösewicht Vecna bei Netflix begegnet ist. Celeborn könnte sich jedoch kaum mehr von Vecna unterscheiden, wie wir direkt in einer Flashback-Szene in Folge 1 merken, in der wir Galadriels und Celeborns Kennenlernen vor tausenden von Jahren beiwohnen.

Jamie Campbell Bower und Morfydd Clark im Moviepilot-Interview zu Die Ringe der Macht

Ich habe Jamie Campbell Bower und Morfydd Clark bei der Closer to the World Experience zur 3. Staffel von Die Ringe der Macht in England zum Interview getroffen. Dabei verriet mir Bower, wie es für ihn war, nach Vecna mal wieder eine gutherzige Figur zu spielen. Die beiden gaben mir darüber hinaus einen Einblick in den Dreh ihrer gemeinsamen Tanzszene.

Moviepilot: Sauron beginnt in Staffel 3 seine Bösewicht-Ära, was vielleicht etwas ist, das du nachvollziehen kannst, Jamie. Du hast gerade erst einen riesigen Bösewicht in Stranger Things gespielt. Wie war es für dich, nach Vecna zu Die Ringe der Macht zu stoßen und wieder einen richtig netten Typen zu spielen?

Jamie Campbell Bower: Ich bin so dankbar, dass ich [Stranger Things] machen durfte, und es hat mein Leben verändert, aber am Ende habe ich nur noch gedacht: ‘Kann ich wieder etwas Schönes machen, ist das möglich?’ [lacht] Dann ist diese Rolle in meinem Postfach gelandet und ich habe die Möglichkeit sofort ergriffen. Ich bin mit einer Liebe und einem Sinn für Verletzlichkeit an die Rolle herangegangen, die ich auch der Figur verleihen wollte.

[Sauron-Darsteller] Charlie Vickers und ich haben heute früh erst darüber geredet: Wenn man eine böse Figur spielt, darf man sie nicht als böse ansehen. Man muss es so sehen, dass sie die Dinge tut, die sich für sie richtig anfühlen. Das ist Teil der Arbeit, damit zu kämpfen. Celeborn ist vollkommen anders. Es ist nicht so, als würde er nicht leiden. Doch er wählt einen anderen Weg, [bei dem er seinen Schmerz nicht auf andere abwälzt]. Deshalb hatte ich fast eine Art von Widerstand in mir, [weil jemand wie Vecna gefragt hätte:] ‘Ich bin traurig, warum ist niemand anderes traurig?’ [lacht] Aber es war wundervoll und ich bin sehr dankbar.

Ich mochte die Szene in Episode 1 sehr gerne, in der Galadriel und Celeborn miteinander tanzen. Habt ihr dafür viel proben müssen oder kam das ganz natürlich?

Jamie Campbell Bower: Freestyle, na klar. [lacht]

Morfydd Clark: Wir hatten viele Tanzstunden. Was wirklich schön war, denn so konnten wir uns noch vor dem Dreh etwas kennenlernen. Ich habe mich sehr gefreut, tanzen zu dürfen. Es hat sich ein bisschen wie die Jane Austen-Tänze angefühlt, das habe ich geliebt.

Einer der tollsten Momente war, als sie die echten Tänzer:innen rausgebracht haben, um um uns herum zu tanzen. Sie hatten uns vorher nicht gewarnt, dass sie kommen würden. Wir haben einfach getanzt und plötzlich waren wir von Tänzer:innen umzingelt. Es war unglaublich.

Jamie Campbell Bower: Ich erinnere mich, dass ich total Angst hatte. Und Morfydd war direkt vor mir. Man sieht das in der Folge am Ende nicht, aber Morfydd hat sich zu mir umgedreht und mich mit einem Blick angeschaut, der gesagt hat: ‘Wir schaffen das.’ [lacht] Und dann dachte ich: ‘Ja, wir schaffen das wirklich, das wird toll.’

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft seit dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video.