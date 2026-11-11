Der neue Gollum in Die Ringe der Macht: Amazon-Schöpfer verraten exklusiv die außergewöhnliche Rolle von Marnûkh in Staffel 3

In Staffel 3 von Die Ringe der Macht lernen wir den Ork Marnûhk kennen. Im Gespräch mit Moviepilot verrieten die Serienschöpfer J.D. Payne und Patrick McKay ihre Inspiration hinter dem Neuzugang.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist am 11. November mit den ersten vier Folgen der 3. Staffel bei Amazon Prime Video zurückgekehrt. Darin gibt es für Fans ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Figuren der Fantasyserie, doch lernen wir auch ein paar neue Gesichter kennen. Eines von ihnen gehört zu dem Ork Marnûkh (Adam Young), der in J.R.R. Tolkiens Vorlage nicht vorkommt, aber in der Serie jetzt eine tragende Rolle einnimmt.

Ich habe mit den Serienschöpfern J.D. Payne und Patrick McKay bei der Closer to the World Experience in England über den Neuzugang gesprochen. Dabei verrieten mir die beiden, dass Marnûkh nicht zufällig in die Geschichte von Staffel 3 eingebracht wurde.

Die Ringe der Macht-Schöpfer J.D. Payne und Patrick McKay über Marnûkh in Staffel 3

Wie Patrick McKay mir im Interview erklärte, hat Marnûkh in Staffel 3 eine ganz besondere Funktion:



Eine der schönen Erfahrungen, diese Geschichte zusammenzuweben, ist, etwas mehr über die Dimensionalität unserer Bösewichte zu erfahren. Orks sind Bösewichte in Der Herr der Ringe, aber wenn man tiefer in die Vorlage eintaucht, merkt man, dass es Kreaturen mit eigenen Wünschen sind. Es sind nicht nur geistlose Soldaten. In der Mythologie gibt es diese Idee, dass sie an Sauron und die Macht des einen Ringes gebunden sind.

Die Frage, wer sie vor all dem waren und ob es vielleicht Leute waren, die etwas anderes sein wollten, haben wir wirklich genossen, näher zu ergründen. Wir hatten Adar in den ersten zwei Staffeln, der ein Anführer für die Orks sein wollte. Jetzt haben wir einen Ork, der behauptet, er möchte in diese Fußstapfen treten und wir folgen ihm dabei. Vieles davon involviert die Frage: 'Können wir ihm vertrauen oder nicht?' Das bedeutet nicht, dass er kein Bösewicht ist. Aber wir wollen unseren Bösewichten diese Dimensionalität und Komplexität geben.

Für J.D. Payne schließt Marnûkh die Lücke zwischen dem, was Adars Tod in Staffel 2 hinterlassen hat, und dem, was später einmal aus den Orks wird, die wir aus der Herr der Ringe-Trilogie kennen:

In Tolkiens Geschichten gibt es immer dieses Thema von Fall und Verdorbenheit. Wenn es Verdorbenheit gibt, muss es etwas geben, von dem man verdorben wurde. Die Orks im Dritten Zeitalter sind komplette Sklaven von Saurons Willen.

Wir haben uns gefragt, wie der Weg für sie ablief: von den Elben (die sie einst waren) über Adar (der die fehlende Verbindung darstellt) zu den Orks nach Adar, aber vor dem Dritten Zeitalter. Mit Marnûkh haben wir die Möglichkeit, einen Ork zu zeigen, der genau dort reinpasst: Er will nicht nur ein geistloser Sklave für Sauron sein und hintergeht ihn vielleicht sogar für seine Chance auf Freiheit.

Marnûkhs Dynamik mit Galadriel und Arondir wurde von Gollum inspiriert

Auch wenn Marnûkh deutlich in Adars Fußstapfen tritt, hat mich der neue Ork noch an eine weitere Herr der Ringe-Figur erinnert: Gollum. Besonders in Folge 3 der neuen Staffel fällt das auf, wenn Marnûkh Galadriel (Morfydd Clark) und Arondir (Ismael Cruz Córdova) nach Gundabad führt und sich hier eine ähnliche Dynamik bildet wie zwischen Frodo, Sam und Gollum auf dem Weg nach Mordor in Peter Jacksons Trilogie.

Denn genau wie Gollum und Sam in Die zwei Türme streiten sich Marnûkh und Arondir übers Essen und Galadriel schickt Arondir später fort, nachdem der Elb und der Ork einmal mehr in einen Streit geraten – genau wie Frodo Sam in Die Rückkehr des Königs fortschickt. Und so wie Sam Frodo am Ende doch noch einmal zur Rettung eilt, kehrt auch Arondir mit rettender Hand zu Galadriel und Marnûkh zurück, bevor die Reise für ihn tragisch endet.

Ob Gollum tatsächlich eine Inspiration für Marnûkh war, wollten mir die Serienschöpfer im Gespräch trotz Nachfrage leider nicht direkt beantworten. Im Interview mit IGN bestätigten Payne und McKay jedoch diese größere Tolkien-Referenz:

Es ist ein bisschen wie bei Frodo, Sam und Gollum. Zwischen Galadriel und Adar hatte sich dieser sehr widerwillige Respekt entwickelt, sodass sie vielleicht etwas eher bereit ist zu glauben, dass an dem, was Marnûkh sagt, etwas dran ist. Arondirs Erfahrungen mit Orks waren schrecklich. Sie haben im Grunde die Frau getötet, die er geliebt hat. Deshalb sagt er sich: 'Ich glaube ihm nicht. Ich halte das für eine Lüge.' Und so entsteht zwischen den dreien diese Dynamik, bei der sich das Publikum ständig nicht sicher sein kann, ob man diesem Kerl trauen kann.

Mehr zu Die Ringe der Macht:

Wenn ihr tiefer in die neue Staffel von Die Ringe der Macht eintauchen wollt, könnt ihr euch die aktuelle Streamgestöber-Folge anhören, in der ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh über die Herr der Ringe-Rückkehr spreche:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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