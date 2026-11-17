Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht hat uns in Folge 7 einen der wichtigsten Momente im gesamten Herr der Ringe-Universum präsentiert. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat mit Charlie Vickers und den Serienschöpfern über die Szene gesprochen.

Amazon Prime Videos Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist seit dem 11. November 2026 mit ihrer 3. Staffel im Streaming-Abo zurück und erzählt den Krieg gegen Sauron im Zweiten Zeitalter weiter. In Folge 7 zeigt schließlich den Moment, auf den Fans seit vielen Jahren gewartet haben: Sauron schmiedet den Einen Ring.

Die Sequenz war nicht nur mit vielen Erwartungen verbunden, sondern auch technisch für das Ringe der Macht-Team sowie Sauron-Darsteller Charlie Vickers extrem aufwendig. Ich konnte mit dem Schauspieler sowie den Serienschöpfern J.D. Payne und Patrick McKay im Rahmen der Closer to the World Experience in England über den großen Moment sprechen.

Wie der Meisterring geschmiedet wurde: Charlie Vickers und die Ringe der Macht-Schöpfer im Moviepilot-Interview

Moviepilot: Die 3. Staffel läuft auf den großen Moment in Folge 7 zu, in dem Sauron seinen Meisterring schmiedet. Wie seid ihr an die Szene herangegangen, die mit so vielen Erwartungen der Fans verbunden ist?

Patrick McKay: Mit großer Schwierigkeit. [lacht]

J.D. Payne: Es beginnt immer bei der Figur und dabei, was es für Sauron bedeutet, seinen Ring zu schmieden. Es ist wahrscheinlich das berühmteste Artefakt der Genre-Literatur überhaupt: der Eine Ring. Wir haben uns gefragt, wo sich Sauron gerade auf seiner Reise befindet. Wir wissen, dass er diese leidende Beziehung mit Celebrimbor in Staffel 2 hatte, als er die Ringe für die Menschen und die Zwerge geschmiedet hat. Also muss er in der ersten Hälfte der Staffel erstmal kämpfen: Hat er wirklich die Fähigkeiten dazu? Kann er wirklich so mächtig sein?

Außerdem ist es mit seiner Beziehung zu Galadriel verbunden. Denn indem er den Einen Ring erschafft, will er die drei Elbenringe beherrschen. Galadriel trägt einen davon. Also spielt auch diese komplexe Beziehung da mit hinein.

Und dann geht es darum, dass er es körperlich fertigbringt, den Ring zu schmieden. Wir haben uns vorgestellt, dass er in einen richtigen Vulkan hineingehen muss. Und selbst für jemanden, der so mächtig ist wie Sauron, könnte es tödlich enden, einen Ofen zu betreten, der tausende Grad heiß ist. Also mussten wir herausfinden, was er lernen muss, um zu überleben, und auch was er braucht, um den Ring zu schmieden.

Es ist eine kreative Entdeckungsreise. Sauron muss zu einem Balrog gehen und herausfinden: Was brauche ich, um das zu überleben – auf einer körperlichen und spirituellen Ebene? Das war das Gerüst, auf dem alles andere aufgebaut hat.

Patrick McKay: Als wir am Anfang geplant haben, was diese Serie sein würde, war der Eine Ring der Pfeiler in der Mitte: seine Kreation, was das für die Figur bedeuten würde und auch für die Welt. Die ganze Serie strebt darauf zu und die ganze Staffel läuft darauf hinaus. Jetzt, wo wir gerade erst vor ein paar Tagen sind wir damit fertig geworden, fühlen wir uns gut. Die angemessene Menge an Liebe, Fürsorge und Gedanken sind da hineingeflossen. Keine andere Sequenz in der ganzen Serie unterlag einer größeren Prüfung und mehr Bedacht. Es ist definitiv die technisch komplexeste Szene, die wir je gemacht haben.

J.D. Payne: Sie war auch sehr kollaborativ. Die Ideen dahinter kamen aus allen möglichen guten Richtungen. Unser ganzes Team ist hier zusammengekommen: Stefan Schwartz, unser Regisseur, hat genauso Ideen eingebracht wie Charlie [Vickers] als Schauspieler, Bear McCreary seinen Score, unser VFX Producer Jason Smith ...

Patrick McKay: ... unser Sound-Team, der Sound-Mix und sogar das Colour-Grading. Es hat ein ganzes Dorf gebraucht, um das zustande zu bringen.

Charlie, wie hast du dich darauf vorbereitet und wie lief der Dreh der Szene für dich ab?

Charlie Vickers: Die Vorbereitung war hauptsächlich, die Sequenz immer wieder durchzugehen. Die Sequenz für sich genommen waren 10 bis 15 Drehbuchseiten ohne Dialogzeilen, nur Action. Ich bin sie mit Stefan Schwartz, unserem tollen Regisseur für die Episode 7, durchgegangen. Mit ihm habe ich eine emotionale Reise für Sauron herausgearbeitet und erforscht, was hier überhaupt passiert.

Denn Tolkien hat nicht im Detail beschrieben, wie der Eine Ring erschaffen wurde, außer, dass Sauron einen großen Teil von sich selbst hineingegeben hat. Wir wollten die mythologische Natur der Schöpfung einfangen und nicht nur einem Typen zusehen, der wortwörtlich einen Ring schmiedet. Das ist ziemlich langweilig und nichts, was man nicht schon vorher gesehen hätte. Ich war letztendlich zwei Wochen an diesem Set.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).



Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft seit dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video.