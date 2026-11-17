Charlie Vickers' Sauron hat in der Herr der Ringe-Serie schon einige äußerliche Verwandlungen hingelegt. Für Staffel 3 stand sein Look lange Zeit nicht fest.

In Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wütet der Krieg gegen Sauron im Zweiten Zeitalter in Mittelerde unaufhaltsam weiter und der Bösewicht ist auf dem besten Weg, seinen Meisterring zu schmieden. In den neuen Folgen präsentiert sich Charlie Vickers' Figur nun endlich ganz unverblümt als dunkler Herrscher und gibt sich nach seiner Erscheinung als Halbbrand und Annatar mit dunkelbraunen bis schwarzen Haaren und düsterer Kleidung.

Doch das war nicht von Beginn an für die 3. Staffel so vorgesehen. Denn es waren noch weitere optische Vorschläge für Sauron in Die Ringe der Macht im Gespräch.

Saurons Perückenschrank: Diese Looks probierte das Ringe der Macht-Team für Staffel 3

Bei der Closer to the World Experience in England hatte ich die Möglichkeit, einige der wichtigsten Requisiten und Assests der Herr der Ringe-Serie hautnah zu begutachten. Dabei gaben mir die Verantwortlichen der kreativen Departments spannende Einblicke in die künstlerischen Entscheidungen in Staffel 3.

Während die verschiedenen Zwergenlords und -ladys dem Hair & Make-up-Team mit ihren unterschiedlichen Perücken und Bärten in den neuen Folgen zweifellos viel Arbeit machten, erklärte Designerin Flora Moody, dass die größte Herausforderung in Staffel 3 niemand Geringeres als Sauron selbst darstellte.

So habe ihr Team den Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay die unterschiedlichsten Looks für den Bösewicht in Staffel 3 präsentiert, bevor sie sich auf die dunkelbraune bis schwarze, langhaarige und glatte Perücke geeinigt hatten. Laut Moody standen unter anderem auch blonde, brünette und rote Haare für Sauron zur Auswahl. Und nicht nur das: Auch hätten es diesmal kurze, wellige oder lockige Haare sein können. Den perfekten Look für Sauron zu finden, war besonders schwer, da die Figur laut Moody mehrere Eigenschaften mitbringen muss: Er soll "düster, böse, sexy, gemein, eklig, zugänglich und nett” gleichzeitig sein.

Wenn man die neuen Folgen schaut, sind diese verschiedenen Möglichkeiten wohl ein ziemlich skurriles Gedankenspiel, lebt Sauron darin doch seinen "dunklen Herrscher-Look" in vollen Zügen aus. Eingefleischte Herr der Ringe-Fans, die mit dem Werk von J.R.R. Tolkien vertraut sind, wissen jedoch, dass Sauron als Gestaltwandler in der Geschichte von Mittelerde über die Jahrtausende noch viele andere Erscheinungsbilder nach außen trug. So ist es naheliegend, dass das Ringe der Macht-Team hier die Möglichkeit gesehen hat, verschiedene Optionen auszuprobieren.

Neben dem hellbraunem Halbbrand in Staffel 1 und dem hellblonden Annatar in Staffel 2 haben wir Sauron in einem Flashback zu Beginn von Staffel 2 bereits als Hexenmeister gesehen. In dieser Szene wurde er von Jack Lowden (Slow Horses) verkörpert und trug eine rote Haarpracht.

In Fan-Arts wird Saurons ursprüngliche Form als Mairon tatsächlich häufig mit roten Haaren dargestellt. Tolkien hat Mairon in seinen Büchern jedoch nie explizit mit roten Haaren beschrieben. Diese Interpretation geht vor allem auf den Künstler Phobs aus den 2000er Jahren zurück, die sich im Fandom später oft durchsetzte. Ob wir in kommenden Staffeln von Die Ringe der Macht noch einmal einen rothaarigen Sauron sehen werden, bleibt abzuwarten.

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