150 Millionen Views und 1 Milliarde Dollar: Heute kehrt die größte Serie von Amazon Prime zurück

Amazons Vorzeigeserie geht ab heute in ihre 3. Staffel. Das extrem teure Projekt setzt eines der größten Franchises der Filmgeschichte fort.

Mit der Herr der Ringe-Trilogie hat Peter Jackson Anfang der 2000er Jahre Fantasy-Geschichte geschrieben und erzählte rund zehn Jahre später mit der Hobbit-Trilogie auch die Vorgeschichte im Kino. Doch J.R.R. Tolkiens legendäres Werk geht noch viele Jahrtausende zurück und hat noch weitere spannende Storys um Elben, Zwerge, Menschen und die dunklen Mächte in Mittelerde zu bieten.

Genau das dachte auch Amazon vor vier Jahren und scheute keine Kosten und Mühen, um mit der Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht so umfangreich wie noch nie in die Vergangenheit von Mittelerde einzutauchen. Mit den vergangenen zwei Staffeln avancierte die Fantsyserie schließlich zum erfolgreichsten Titel des Streamers. Jetzt steht Staffel 3 in den Startlöchern.

Herr der Ringe-Serie geht in Staffel 3: Saurons Ringe der Macht versetzen Mittelerde in Aufruhr

Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht setzt rund fünf Jahre nach den Geschehnissen aus Staffel 2 an, in der die Stadt Eregion Saurons (Charlie Vickers) Angriff unterlag. Die überlebenden Elben um Galadriel (Morfydd Clark) und Elrond (Robert Aramayo) machten sich daraufhin auf nach Bruchtal, um dort neue Kraft zu schöpfen. Sauron floh währenddessen mit den neun frisch geschmiedeten Menschenringen in seinem Besitz nach Mordor, um die nächste Spezies in Mittelerde in Chaos zu stürzen.

Wie das aussehen wird, wird Staffel 3 nun umfassend zeigen und dabei ein besonderes Augenmerk auf Númenor legen. Darüber hinaus steht im Reich der Zwerge in Khazad-dûm ein Machtkampf zwischen Thronfolger Durin (Owain Arthur) und seinem Bruder bevor, der ebenfalls von den sieben Zwergenringen verkompliziert wird. Auf Galadriel wartet dazu unter anderem die Rückkehr ihres verschollenen Ehemannes Celeborn (Jamie Campbell Bower). Und auch ein neuer Ork (Adam Young) mischt mit, während Sauron sich daran macht, den einen Ring zu schmieden.

Während Serienschöpfer Patrick McKay und J.D. Payne in Staffel 3 erneut als Showrunner zurückkehren, wurde der Autor:innenstab fast komplett ausgetauscht. Lediglich Autor Justin Doble blieb der Serie aus Staffel 1 und 2 erhalten, darüber hinaus arbeiteten McKay und Payne mit frischen Köpfen – und womöglich auch mit frischen Ideen. Neuzugang Jonathan Wilson etwa schrieb bereits 33 Folgen vom Netflix-Hit The Crown.

Ob der Wechsel im Autor:innen-Team eine Reaktion auf die sinkenden Publikumszahlen in Staffel 2 sowie die immer wieder aufflammende Kritik von Herr der Ringe-Fans gegenüber der Serie ist, kann nur gemutmaßt werden. Staffel 2 musste innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Veröffentlichung rund 60 Prozent der Streaming-Zahlen im Vergleich zu Staffel 1 einbußen. Dennoch hält Die Ringe der Macht mit beiden Seasons weiterhin die Position als erfolgreichste Amazon-Serie aller Zeiten. Allein Staffel 1 soll 150 Millionen Streams eingefahren haben.

Ein kostspieliger Erfolg: Insgesamt soll die auf fünf Staffeln ausgelegte Serie ein Produktionsbudget von über einer Milliarde US-Dollar verschlingen. Allein Staffel 1 soll 465 Millionen gekostet haben.

Wann kommt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 zu Amazon?

Für Staffel 3 kommt ein neuer Veröffentlichungsrhythmus in drei Blöcken bei Amazon Prime Video zum Tragen. Los geht es mit vier Folgen auf einmal am heutigen 11. November 2026, woraufhin wöchentlich jeweils zwei neue Episoden erscheinen. Hier findet ihr die genauen Termine:

Folge 1 bis 4 kommen am 11. November 2026

kommen am Folge 5 und 6 kommen am 18. November 2026

kommen am Folge 7 und 8 kommen am 25. November 2026

Alle wichtigen Infos zur 3. Staffel von Die Ringe der Macht könnt ihr hier nachlesen. Und wenn euch interessiert, welche Herr der Ringe-Projekte uns noch in den nächsten Jahren erwarten, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast zur Herr der Ringe-Zukunft erklärt: Wo die Reise bei Amazon und im Kino hingeht

Neben der Amazon-Serie Die Ringe der Macht, die 2026 in ihre 3. Staffel startet, regt sich mit kommenden Kinostarts noch mehr im verfilmten Mittelerde-Kosmos nach J.R.R. Tolkiens Buchvorlagen. Wir sortieren für euch die kommenden Herr der Ringe-Projekte und erklären, was hinter jedem einzelnen steckt.

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Anknüpfend an Peter Jacksons erfolgreiche Herr der Ringe-Trilogie sollen Elben, Hobbits und Gollum die beliebte Fantasy-Welt in mehrere Richtungen neu beleben. Doch wo knirscht es im Franchise-Getriebe und welche Projekte machen Hoffnung?



Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer internationalen Schwesternseite AdoroCinema erschienen.