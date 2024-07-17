Ein Yellowstone-Star muss seit 8 Jahren sein Äußeres verändern, um für die Hit-Serie keine falschen Erwartungen zu wecken

Nach 5 Staffeln und der Fortsetzung Dutton Ranch sind die Hauptfiguren von Yellowstone an ihrem ikonischen Look erkennbar, doch einer musste von Staffel 1 an sein Aussehen komplett verändern.

Das Finale von Yellowstone ist längst gelaufen und nicht alle haben es überlebt. Zwei davon dürfen in der Fortsetzung Dutton Ranch weiter ranchen: Cole Hauser, bekannt als Rip Wheeler, und Kelly Reilly, bekannt als Beth Dutton. Die von Anfang an geplante Beziehung der beiden Figuren stellte die moderne Western-Serie allerdings zu Beginn vor eine optische Herausforderung.

Rip in Yellowstone: Deshalb muss Rotschopf Cole Hauser seinen Look tagtäglich anpassen

Über die 5 Staffeln hinweg haben sich Beth und RIp zu einem unzertrennlichen Paar zusammengerauft, das im Spin-off Dutton Ranch nun eine eigene Ranch besitzt. Doch damit die Liebesgeschichte mit der Dutton-Tochter glaubhaft über die Bühne gehen konnte, musste der Darsteller von John Duttons rechter Hand sich von Staffel 1 an ein neues Aussehen mit gefärbtem Haar und Bart zulegen. In der Jenny McCarthy Show verriet Cole Hauser:

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Als ich die Rolle zuerst bekam [musste ich mich äußerlich verändern]. Kelly [Reilly] ist rothaarig und ich bin ebenfalls rothaarig. Wir sahen aus wie Bruder und Schwester! Wir mussten also dafür sorgen, dass das nicht der Fall war. [...] Taylor Sheridan und Co. fragten mich, ob ich meine Haare färben würde. Und sie mochten diesen dunkleren Look, der etwas härter wirkte. Meine Augen kamen mehr zur Geltung.

Mit Inzest-Gedanken wollte Yellowstone offenbar nichts am (Cowboy-)Hut haben. Und nach acht dunkelhaarigen Jahren ist es jetzt fast schwer, sich Cole Hauser noch mit hellerem Schopf vorzustellen. Seine natürliche Haarfarbe könnt ihr in Filmen wie Confusion - Sommer der Ausgeflippten und Good Will Hunting erleben. In Tränen der Sonne trug sein Charakter deshalb sogar den Spitznamen "Red".

Cole Hauser ist dabei nicht der einzige Star, der für die fiktive Welt von Yellowstone ungewohnte Wege gehen musste: Kelly Reilly zum Beispiel muss für ihre Beth ständig rauchen, obwohl sie Zigaretten privat nicht ausstehen kann. Wenn ihr tiefer ins Yellowstone-Universum einsteigen wollt, könnt ihr das auch auditiv machen:

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Wir haben diesen Artikel erstmals 2024 bei Moviepilot veröffentlicht und für euch aktualisiert.

