Riverdale-Dreh gestoppt: Staffel 4 liegt wegen Coronavirus auf Eis

Der Dreh der 4. Staffel von Riverdale wurde pausiert. Bis vor Kurzem wurde die Serie, die in Deutschland bei Netflix läuft, im kanadischen Vancouver gedreht. Doch Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben die Verantwortlichen dazu bewogen, die Produktion bis auf weiteres zu stoppen.

Riverdale-Dreh gestoppt: Das steckt dahinter

Zum Zeitpunkt der Nachricht gab es noch keinen positiven Fall einer Coronavirus-Infektion unter der Crew von Riverdale. Vielmehr ist ein Mitglied des Drehteams mit einer externen Person in Kontakt gekommen, bei der eine COVID-19-Erkrankung festgestellt wurde.



Aktuell werden alle Personen identifiziert, die daraufhin mit dem Crew-Mitglied Kontakt hatten. Das geht aus einem Statement von Warner Bros. Television (via Hollywood Reporter ) hervor. In dem heißt es außerdem, dass das betroffene Team-Mitglied der Riverdale-Produktion unter medizinischer Aufsicht steht. So seht im Statement laut Variety :

Auf Grund eines hohen Maßes an Vorsicht, wurde die Riverdale-Produktion suspendiert.

In Deutschland bei Netflix: Wie sieht die Zukunft von Riverdale Staffel 4 aus?

Bislang ist nicht bekannt, ob und wann die Produktion der 4. Staffel von Riverdale wieder aufgenommen wird und wie viele Folgen bereits fertiggestellt wurden. 16 der auf 22 Episoden angelegten Season wurden ausgestrahlt. Eine 5. Staffel hat der US-Sender The CW bereits bestellt.

