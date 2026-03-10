Riz Ahmed ist der neue James Bond!? Amazon-Serie spielt im Trailer mit der Frage, die alle 007-Fans beschäftigt

Die Suche nach dem neuen James Bond treibt Millionen von Fans um. Der neue Trailer zur Amazon-Serie Bait zeigt, wie skurril das Leben als 007-Kandidat eigentlich ist.

Der neue James Bond erzählt angeblich in ganz London herum, dass er der neue 007 wird. Oder vielleicht übernimmt auch einfach Comedy-Experte Riz Ahmed die Rolle: In der Amazon-Serie Bait spielt er nämlich einen Schauspieler, den die Kandidatur für die britische Agentenrolle in ein existenzielles Chaos stürzt. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer.

Schaut hier den ersten langen Trailer zu Bait:

Bait - Trailer (English) HD

James Bond verliert die Kontrolle: Darum geht's in der Amazon-Serie Bait

Shah Latif (Ahmed) hat es geschafft: Der eigentlich eher erfolglose Schauspieler kommt überraschend in die engere Auswahl für die heiß umkämpfte Rolle des britischen Spions James Bond. Und während die PR-Maschinerie heiß läuft und das öffentliche Leben Latifs auf den Kopf stellt, schlittert er auch im Privatleben immer tiefer in eine Krise.

Vier Tage wird Latif mit den Urteilen seiner Familie, der Öffentlichkeit und seiner Ex-Freundin bombardiert – die alle ihre ganz eigene Meinung dazu haben, ob er wirklich der Richtige für den Job ist.

Auch interessant:

Wann kommt Bait zu Amazon Prime Video?

Wie der Trailer zeigt, kommt Bait am 25. März 2026 zu Amazon Prime Video. Alle sechs Folgen erscheinen auf einmal. Neben Ahmed, der auch als Showrunner fungiert, stand unter anderem Himesh Patel (Yesterday) vor der Kamera.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.