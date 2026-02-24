Robert Carradine ist tot: Er war der Star aus der Kultkomödie Die Rache der Eierköpfe

Der Schauspieler Robert Carradine ist tot. Bekannt war er aus der Sitcom Lizzie McGuire, der Komödie Die Rache der Eierköpfe sowie weiteren Film- und Fernsehproduktionen.

Wie Deadline berichtet, ist Robert Carradine im Alter von 71 Jahren von uns gegangen. Laut Deadline hat sich der US-amerikanische Schauspieler das Leben genommen. Das bestätigte die Familie des Verstorbenen gegenüber dem Branchenmagazin.

In einem Statement der Familie heißt es:

Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine verstorben ist. In einer Welt, die sich manchmal so dunkel anfühlen kann, war Bobby für alle um ihn herum immer ein Leuchtfeuer der Hoffnung.

Wir sind untröstlich über den Verlust dieser wunderbaren Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung würdigen.

Wir hoffen, dass sein Weg ein Licht auf dieses Thema wirft und dazu beiträgt, das Stigma zu bekämpfen, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist. Wir bitten Sie um Privatsphäre, um diesen unfassbaren Verlust zu betrauern. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Mitgefühl.

Von Bonanza und Kung Fu zum König der Nerds

Robert Carradine wurde am 24. März 1954 in Hollywood, Kalifornien geboren. Er stammte aus einer bekannten Schauspielfamilie: Seine Mutter war Sonia Sorel, sein Vater John Carradine. Zudem hatte er zwei ältere Brüder: Christopher und Keith Carradine, u.a. bekannt aus Kill Bill. Mütterlicherseits war er außerdem der Halbbruder von Michael Bowen, väterlicherseits der Halbbruder von Bruce und David Carradine.

Seine Karriere vor der Kamera begann Anfang der 1970er Jahre, als er kleine Rollen in Serien wie Bonanza und Kung Fu spielte. Sein erster Kinofilm war der 1972 erschienene Western Die Cowboys mit John Wayne und Roscoe Lee Browne. Robert Carradine war darin als Slim Honeycutt zu sehen – eine Rolle, die er auch in der gleichnamigen Serie wieder übernahm, die für eine Staffel bei ABC ausgestrahlt wurde.

Seinen ikonischsten Leinwanderfolg markiert die von ihm angeführte Komödie Die Rache der Eierköpfe (im Original: Revenge of the Nerds) aus dem Jahr 1984, die drei Jahre später mit Die Supertrottel fortgesetzt wurde. Robert Carradine und Anthony Edwards verkörpern darin Außenseiter, die sich mit den coolen Sportlern aus der Alpha-Beta-Verbindung anlegen, um die Nerd-Stigmatisierung zu beenden.

Robert Carradine spielte einen der besten Familienväter

Seine größte Rolle im Fernsehen war die des Sam McGuire in der Teenie-Serie Lizzie McGuire, die von 2001 bis 2004 im Disney Channel ausgestrahlt wurde. Als liebevoller Familienvater spielte sich Carradine in die Herzen der Fans, selbst wenn er seiner Serien-Tochter manchmal zu peinlich war. Am Ende steht Sam als humorvolle, geduldige und fürsporgliche Figur in der TV-Geschichte, die versuchte, ihre Kinder zu verstehen.

Auf Instagram schreibt Lizzie McGuire-Star Hilary Duff in Erinnerung:

Das tut weh. Es ist wirklich schwer, sich dieser Realität über einen alten Freund zu stellen. Die Familie McGuire strahlte so viel Wärme aus, und ich habe mich von meinen Filmeltern immer sehr umsorgt gefühlt. Dafür werde ich ihnen ewig dankbar sein. Es macht mich sehr traurig zu erfahren, dass Bobby gelitten hat. Mein Herz schmerzt für ihn, seine Familie und alle, die ihn geliebt haben.

Robert Carradine übernahm die Rolle von Sam McGuire auch in dem 2003 erschienenen Kinofilm Popstar auf Umwegen und kehrte für das geplante Revival der Sitcom bei Disney+ zurück. Nach nur zwei Folgen wurde die Produktion jedoch eingestellt. Darüber hinaus erschien von 2013 bis 2015 die Reality-Show King of the Nerds, die von Die Rache der Eierköpfe inspiriert war und von Carradine moderiert wurde.