Sein Vater ist einer der berühmtesten Stars der Welt: Dieser Schauspieler wird demnächst seine erste große Filmrolle spielen

Robert Downey Jr. ist seit seiner Marvel-Rolle als Iron Man einer der größten Stars der Welt. Schon bald spielt dessen Sohn seine erste große Filmrolle. Hier erfahrt ihr Details darüber.

Berühmte Elternteile können beim Berufswunsch der Kinder oftmals nicht schaden. So ergeht es jetzt wohl auch Indio Falconer Downey, dem Sohn von Schauspielstar Robert Downey Jr. Bislang spielte dieser nur kleinere Rollen in Filmen wie Kiss Kiss Bang Bang neben seinem Vater oder jüngst Outcome von Jonah Hill. Jetzt hat er seine erste große Hauptrolle gelandet.

Drogendrama nach wahrer Geschichte: Darum geht es in der ersten großen Filmrolle von Robert Downey Jr.s Sohn

Wie Deadline berichtet, wurde der Junior von Downey Jr. mit 33 Jahren jetzt als Hauptdarsteller für das Drama Love In Vein besetzt. Der Film basiert auf dem autobiografisch geprägten Roman Wasting Talent von Autor Ryan Leone, der 2022 verstorben ist. In der Adaption bewegt sich Protagonist Damien in einem Spannungsfeld aus Sucht, Liebe und Selbstzerstörung vor der Kulisse der Untergrundszene von Los Angeles.

Leone verarbeitete mit dem Buch seine eigenen Erfahrungen mit Drogen und Abhängigkeit. Regie bei Love In Vein führt Will De Los Santos, der das Skript zum heftigen Drogendrama Spun aus dem Jahr 2002 geschrieben hat und so ein idealer Kandidat hinter der Kamera ist. Das Drehbuch der Adaption kommt ebenfalls von ihm.

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Indio Falconer Downey, der sich auf Instagram beispielsweise nur Indio Downey nennt, ist bislang vor allem als Musiker tätig. 2014 ging seine Festnahme wegen Drogenbesitzes durch die Medien. Gegenüber People sprach er 2023 über seine mittlerweile 18 Monate andauernde Abstinenz.

Wann startet Love In Vein im Kino?

Laut Deadline sollen die Dreharbeiten zum Film im März und April nächsten Jahres in Los Angeles stattfinden. Wir rechnen daher erst mit einem Start irgendwann 2028. Indio Falconer Downeys Vater könnt ihr dagegen deutlich früher in einem gewaltigen Leinwandauftritt erleben. Der Iron Man-Star wird in Avengers 5: Doomsday ab dem 16. Dezember 2026 als großer Bösewicht Doctor Doom gegen die Superhelden kämpfen.

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