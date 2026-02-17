Robert Duvall ist tot: Er wurde mit Der Pate zur Hollywood-Legende

Die Hollywood-Ikone Robert Duvall ist verstorben. Dem gefeierten Darsteller gelang in sieben Jahrzehnten eine beispiellose Karriere, zu der Meisterwerke wie Der Pate und Apocalypse Now zählten.

Hollywood trauert seit gestern um einen seiner größten Stars: Robert Duvall ist am 15. Februar 2026 im Alter von 95 Jahren verstorben, wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet. Vielen war der Ausnahmeschauspieler aus Filmen wie Der Pate, Apocalypse Now, Wer die Nachtigall stört oder Open Range bekannt.

Robert Duvall wurde mit Der Pate und Apocalypse Now zur New Hollywood-Ikone

Duvall wurde am 5. Januar 1931 im kalifornischen San Diego geboren. Nach dem Kriegseinsatz im Zweiten Weltkrieg studierte er Schauspiel in New York. In den 1950er Jahren schlug er sich mit ersten Theaterrollen und kleinen TV-Auftritten durch, etwa in Unglaubliche Geschichten: The Twilight Zone.

Sein Durchbruch kam schließlich mit dem viel beachteten Drama Wer die Nachtigall stört, in dem er Millionen mit einer völlig stummen Performance des Einzelgängers Boo Radley begeisterte.

Ab den 1970er Jahren etablierte er sich als Ikone des sogenannten New Hollywood, zu dem aufstrebende Filmemacher wie Francis Ford Coppola und Martin Scorsese gehörten. Noch heute zählen seine Auftritte als Mafia-Consigliere in den ersten beiden Der Pate-Filmen, dem Antikriegsfilm-Meisterwerk Apocalypse Now und der Satire Network zu seinen bekanntesten.

Zu den allerhöchsten Filmehren gelangte er allerdings erst in den Jahren danach: 1983 gewann er für Tender Mercies – Comeback der Liebe einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Nominiert war er in seinem Leben insgesamt siebenmal, zuletzt für Der Richter: Recht oder Ehre von 2014.

Ab den 1990er Jahren konzentrierte sich Duvall verstärkt auf Passionsprojekte. Zu ihnen gehörte unter anderem Apostel! und Kevin Costners Western Open Range. Sein letzter veröffentlichter Film ist der Netflix-Thriller Der denkwürdige Fall des Mr Poe, der 2023 erschien. Robert Duvalls Karriere umfasste sieben Jahrzehnte und weit über 80 große Rollen.