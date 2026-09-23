Horror-Visionär Robert Eggers dreht über 400 Jahre alte Geschichte, die schon mehr als 30-mal adaptiert wurde

Damit hat wohl niemand wirklich gerechnet. Robert Eggers hat sein nächstes Projekt offenbart, das sich diesmal um den Horror junger, zum Scheitern verurteilter Liebe dreht.

Eine Weile wirkte es fast, als hätte Filmemacher Robert Eggers sich etwas festgefahren. Auf The Witch, Der Leuchtturm und The Northman folgten schließlich zwei ziemlich klassische Monster-Remakes Nosferatu - Der Untote und das kommende Werwulf. Jetzt traut der Regisseur sich aber endlich etwas aus seiner schaurigen Komfortzone heraus und überrascht mit einer von Focus Features produzierten Neuverfilmung von William Shakespeares unsterblicher Liebestragödie Romeo und Julia.

Horror-Regisseur Robert Eggers dreht Romeo und Julia in angemessen altem Englisch

Das Shakespeare-Stück von 1597 über "unter einem unglücklichen Stern stehende Liebende", zwei verliebte Teenager aus rivalisierenden Familien, wurde schon über 30-mal in Filmform gebracht. In den 90ern etwa sehr erfolgreich mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes in Romeo + Julia. Und obwohl Eggers hiermit ziemliches Neuland für seine Filmografie betritt, will er der Liebestragödie laut dem Hollywood Reporter nach wie vor seinen eigenen Anstrich verleihen und das Ganze in altem Englisch drehen.

Falls jedoch mit "Olde English", wie sowohl Hollywood Reporter als auch Deadline berichten, wirklich Altenglisch gemeint ist, würde es sich um einen Anachronismus handeln. Die Sprache von Shakespeare ist frühneuenglisches Englisch und für heutige Sprecher:innen verständlich. Sollte Eggers seinen Romeo und Julia-Film wirklich auf Angelsächsisch drehen, müsste er in einer noch früheren Zeit spielen und mit Untertiteln versehen veröffentlicht werden.

Zum Vergleich: Das hier ist Shakespeares Originaltext: "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?" – und so klingt das Schmachten der Julia auf Altenglisch: "Eala Romeo, Romeo, hwi eart þu Romeo?"

Update vom 24. September: Hollywood Reporter-Autor Boris Kit hat mittlerweile auf X richtiggestellt, dass Eggers seinen Romeo und Julia-Film nicht in Altenglisch, sondern im elisabethanischen Englisch drehen wird. Das ergibt natürlich sehr viel mehr Sinn.

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Vorher steht noch Eggers Werwulf auf dem Programmplan

Bevor die zum Scheitern verurteilte Liebe von Romeo und Julia durch die Eggers-Linse betrachtet auf uns zukommt, steht diesen Winter sein Horrorfilm Werwulf an. Der kommt am 7. Januar 2027 in die deutschen Kinos und spielt im England des 13. Jahrhunderts, wo unter anderem Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson und Ralph Ineson zu sehen sein werden. Gedreht wurde natürlich gebührend auf Mittelenglisch.