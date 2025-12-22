Robert House in Fallout Staffel 2 erklärt: Darum spielen 2 Stars dieselbe Rolle

Wenn 2 Stars dieselbe Rolle spielen, kann das schonmal verwirrend sein. Im Fall von Fallout Staffel 2 und Robert House erhalten wir jedoch eine Erklärung innerhalb der Handlung.

Wenn man einen neuen Star in einer etablierten Rolle sieht, hat meistens eine Neubesetzung stattgefunden. Entweder gab es Streit oder die erste Besetzung ist anderweitig nicht verfügbar. Unter Umständen wird in die Figure auch in unterschiedlichen Altersstadien dargestellt.

Bei Fallout liegt keiner der beiden Fälle vor. Manche Leute vor den Bildschirmen könnten etwas verwirrt gewesen sein, dass sie in Folge 1 der 2. Staffel mit gleich zwei verschiedenen Mr. House-Darstellern konfrontiert wurden. Doch dafür gibt es eine einfache Erklärung.

In Fallout gibt es Mr. House zweimal – und doch sind sie dieselbe Person

Am Ende der 1. Staffel konnte das Publikum Mr. House (Rafi Silver) sehen. Der Kopf der Firma Rob-Co nahm dort an einem Meeting teil, das das Ende der Welt vorausplante. Im Auftakt der 2. Staffel gab derselbe Mr. House ein Interview, welches in einer Bar auf einem Fernseher gezeigt wurde.

Die Anwesenden waren eindeutig keine Fans des Mannes auf dem Bildschirm, mit einer Ausnahme: Ein Gast in der Ecke (Justin Theroux), der Mr. House sehr ähnlich sah, gab sich als einer seiner größten Fans aus.

Wie IGN berichtet, suchten Zuschauer:innen nach der Identität des mysteriösen Mannes, der wenig später drei Arbeiter tötete. Es wurde wild spekuliert, ob es sich bei der Figur vielleicht um den Bruder von Robert House handeln könnte.

Auch die Credits gaben nur wenig Information. Denn hier wurde weiterhin Rafi Silver als Mr. House genannt, während Justin Theroux zwar erwähnt wird, sein Rollenname jedoch nicht auftaucht. Was hat es also mit der Neubesetzung auf sich? Laut IGN gibt es eine einfache und sehr sinnvolle Erklärung.

Beide sind Mr. House, allerdings ist Justin Theroux der wahre Robert, während Rafi Silvers Charakter lediglich eine Art Avatar darstellt. Er soll den echten Rob-Co-Chef in der Öffentlichkeit vertreten, der damit unerkannt aus den Schatten heraus seine Fäden ziehen kann.

Durch diesen Kniff ist es nicht nur möglich, die Rolle neu zu besetzen, es fügt dem Charakter wie auch der Geschichte selbst eine interessante neue Ebene hinzu.

Die Macher von Fallout spielten mit den Erwartungen und gönnten sich den Witz einer Neubesetzung

Bestätigt hat Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet diese Theorie selbst. In einem Interview mit ScreenRant erklärte sie, welcher Plan hinter Mr. House steckt.

Wir wollten House als jemanden zeigen, der der Welt die ganze Zeit einen Streich spielt und der vielleicht ein wenig Angst davor hat, nach draußen zu gehen. Denkt mal darüber nach, was für ein Ziel er abgibt – würdet ihr an seiner Stelle rausgehen? Deswegen haben wir uns sehr darauf gefreut, das mit Rafi Silver zu machen, der aus Staffel 1 zurückkehrt und Robert House spielt.

Für Justin Theroux bedeutet die Rolle derweil jede Menge Spaß. Deadline gegenüber berichtete er, wie er selbst Mr. House wahrnimmt.

Ich sehe ihn eigentlich nicht als Bösewicht. Es hat mir Spaß gemacht, mich über diese Art von milliardenschwerer Tech-Elite lustig zu machen. Zumindest innerlich war das einer der Reize beim Spielen dieser Figur.

Diese Wahrnehmung passt zu dem Kniff, den die Macher sich mit der Neubesetzung erlaubt haben. Gleichzeitig darf auch Rafi Silver seine Rolle weiterhin behalten. Inwiefern House weiterhin im Hintergrund bleibt oder ob er im Laufe der Staffel noch ins Licht gezogen wird, bleibt abzuwarten.

Wann erscheinen Folge 2 und 3 von Fallout Staffel 2?

Folge 2 von Fallout Staffel 2 kommt am 24. Dezember 2025 zu Amazon Prime Video. Episode 3 ist ab dem 7. Januar 2026 verfügbar.