Diese Woche wurde enthüllt, dass Robert Pattinson der neue James Bond-Darsteller wird. Zuvor waren mehrere Stars im Rennen um die Rolle, von denen einer wohl der Favorit des Regisseurs war. Er soll den 007-Posten freiwillig aufgegeben haben.

Mit der größten Filmmeldung seit langer Zeit wurde Robert Pattinson diese Woche offiziell als neuer James Bond-Darsteller verkündet. Er wird die ikonische 007-Rolle im 26. Teil der Reihe spielen, der erstmals unter der kreativen Leitung von Amazon entsteht.

In den letzten Monaten waren immer wieder andere Stars im Gespräch für die Bond-Rolle, wobei sich zuletzt einige wenige Darsteller als finale Kandidaten herauskristallisiert haben. Einer von ihnen soll sogar noch vor Pattinson der Favorit von Bond 26-Regisseur Denis Villeneuve gewesen sein.

Josh O'Connor soll James Bond-Rolle als Favorit selbst abgelehnt haben

Vor der Besetzung von Pattinson als Bond waren am Ende noch Josh O'Connor (La Chimera), Jack Lowden (Slow Horses), Callum Turner (Masters of the Air) und Nicholas Hoult (Superman) im engen Rennen um den begehrten 007-Part. Ersterer soll wohl lange Zeit der persönliche Favorit von Regisseur Denis Villeneuve (Dune) gewesen sein, der den nächsten Bond-Film inszenieren wird.

Diese unbestätigte Info geht zumindest aus einem aktuellen Newsletter des gut vernetzten Hollywood-Journalisten Matthew Belloni hervor. Ein Auszug daraus kursiert derzeit auf X:

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Laut Belloni soll O'Connor von vornherein zögerlich gewesen sein, was die Screen-Tests für die Bond-Rolle anging. Der Grund waren offenbar vor allem die langjährige Bindung an den Part sowie sämtliche Bedingungen und Verpflichtungen, die dieses gewaltige Casting mit sich bringt. O'Connor, der dieses Jahr die Hauptrolle in Steven Spielbergs Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit gespielt hat, soll für Villeneuve die erste Wahl gewesen sein.

Am Ende hat sich der Schauspieler dann angeblich selbst aus dem Rennen genommen und anscheinend so den Weg für Pattinson als 007 geebnet. Der Star ist erst in den letzten Wochen nachgerückt, was auch mit der Drehunterbrechung von The Batman 2 zu tun hat, für den Pattinson derzeit noch vor der Kamera steht. Nachdem sich Regisseur Matt Reeves aus persönlichen Gründen zwischenzeitlich von der Produktion zurückziehen musste, hatte der Hauptdarsteller laut dem Hollywood Reporter freie Zeit, um als Bond vorzusprechen und an den Testaufnahmen teilzunehmen.

Wann startet Bond 26 mit Robert Pattinson im Kino?

Nach der Verkündung des neuen James Bond-Stars ist es jetzt immer noch ein weiter Weg bis zum Kinostart des nächsten 007-Blockbusters. Wenn die Dreharbeiten nächstes Jahr endlich beginnen können, rechnen wir nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2028 mit einem Kinostart des neuen James Bond-Films mit Robert Pattinson.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Allociné erschienen.