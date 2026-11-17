Es ist eine der größten Kinonachrichten des Jahres, wenn nicht sogar der Dekade. Robert Pattinson spielt James Bond – und das Internet amüsiert sich vor allem über eine Sache.

Das Casting eines neuen Bond-Darstellers ist stets ein Ereignis. Nicht zuletzt findet es nur alle paar Dekaden statt. Erst sechs Schauspieler haben die Lizenz zum Töten auf der Leinwand erhalten (sieben, wenn wir den inoffiziellen Bond mit David Niven mitzählen). Nun bricht eine neue Ära an: Robert Pattinson ist James Bond.

Seit Jahren spekulieren Fans, wer die Nachfolge von Daniel Craig antreten wird, der sich 2021 mit Keine Zeit zu sterben von der Agentenreihe verabschiedete. Gestern wurde das Casting offiziell verkündet. Und seitdem gibt es im popkulturellen Raum eigentlich kein anderes Thema mehr. So reagiert das Internet auf den neuen Bond.

Einfallslos oder genial? Die Reaktionen zum Pattinson-Bond

Hat Pattinson das Zeug, um James Bond glaubhaft zum Leben zu erwecken? Viele Fans des britischen Schauspielers verweisen auf Christopher Nolans Sci-Fi-Thriller Tenet, in dem sich Pattinson von seiner lässigen Seite zeigt. Schon damals beim Kinostart wurde die Rolle mit Bond verglichen. Jetzt gilt sie als heimliche Bewerbung:

Schaut euch Tenet an und ihr werdet verstehen, warum Rob als James Bond gewählt wurde.

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Womöglich lockt Pattinson sogar Nicht-Bond-Fans an:

Interessiert mich James Bond? Nein. Werde ich es mir für Robert Pattinson anschauen? Absolut.

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Twihards (Fans der Twilight-Saga) kommen gerade komplett auf ihre Kosten:

2010 zu Team Edward zu gehören, ist ungefähr so, als hätte man in den 80er Jahren in Apple investiert.

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Andere sehen das Casting kritischer. Nicht nur ist Robert Pattinson viel zu bekannt, um in die Rolle zu wachsen. Mit Batman spielt er bereits eine ikonische Filmfigur. Hier gibt es wenig zu entdecken. Kein Risiko. Keine Neugier:

Robert Pattinson als James Bond zu besetzen, ist eine so enttäuschend einfallslose Entscheidung. Erstens ist Pattinson bereits Batman. Haben wir wirklich einen solchen Mangel an Schauspielern, dass wir immer wieder dieselbe Handvoll Männer brauchen, um jede Kultfigur zu verkörpern? Zweitens bringt er viel zu viel Ballast mit. Bond-Darsteller sollten relativ eher unbeschriebene Blätter sein, die erst durch die Rolle geprägt werden – und keine etablierten Filmstars, die das Publikum seit einer Dekade kennt. Das wirkt wie eine faule, risikoscheue Wahl, mit der Amazon durch die Besetzung eines etablierten Stars auf Nummer sicher gehen will. Und genau diese Art von Entscheidung hätten die Broccolis niemals getroffen.

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Viele machen sich darüber lustig, dass Pattinson einer der wenigen Hollywood-Stars ist, der zwei dermaßen bekannte Figuren verkörpert:

Sowohl Batman als auch James Bond zu sein, das ist die Gier, von der in der Bibel die Rede ist.

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Gerade im Hinblick auf einen Schauspielkollegen amüsiert das Casting: Nicholas Hoult war nämlich auch im Rennen für James Bond. Jetzt hat er nicht nur Batman und Superman verloren, sondern auch den Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät.

Nic Hoult muss Gottes stärkster Soldat sein. Stell dir vor, Batman, Superman und jetzt James Bond zu verlieren. Das hätte mich stundenlang fertiggemacht und ins Leere starren lassen.

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Oder um es etwas knapper zu formulieren:

KI wird mir meinen Job nicht wegnehmen. Robert Pattinson wird es.

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Mit einem Blick auf die Geschichte des Blockbuster-Kinos des 21. Jahrhunderts sehen manche Leute Pattinson auch als die ultimative Nemesis des Snyderverse:

Robert Pattinson wurde geboren, um das Leben der Snyderfans zu versauern. Er hat ihnen den Film mit Ben Affleck als Batman weggenommen, und jetzt hat er ihnen auch noch ihren feuchten Traum von Henry Cavill als James Bond genommen.

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Was sich Pattinson wohl nach Bond noch so alles schnappt?

Robert Pattinson wurde als Batman (einer der größten Helden Amerikas) und James Bond (einer der größten Helden Großbritanniens) gecastet, also ist es nur fair, dass sie ihn als Nächstes Godzilla spielen lassen.

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So oder so ist er nun ganz oben im Hollywood-Olymp angekommen:

Ganz ehrlich: Dass Pattinson Bond und Batman spielt, ist für mich das erste echte Pendant zu Harrison Ford, der Han Solo und Indiana Jones gespielt hat. Das ist echtes Filmstar-Zeug.

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Hollywood-Experte Kyle Buchanan analysiert zudem:

Wenigstens wird sich Pattinson für die abwegigsten Bond-Girl-Namen einsetzen, die man sich vorstellen kann.

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Und Filmkritiker David Ehrlich sieht einen besonders positiven Nebeneffekt:

Ich freue mich sehr darauf, dass Robert Pattinson James Bond spielt. Ich freue mich sogar *noch mehr* darauf, dass Robert Pattinson dann in den kommenden Jahrzehnten wunderbar verrückte Indie-Filme dreht, in einem verzweifelten Versuch, nicht für immer durch die Rolle als James Bond definiert zu werden. Wir werden jede Woche einen Der Leuchtturm bekommen.

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Wann startet Robert Pattinsons James Bond im Kino?

Das Casting wurde direkt mit einem kurzen Video und einem Promo-Bild enthüllt. Bis wir Robert Pattinson als James Bond auf der großen Leinwand sehen, wird trotzdem noch einige Zeit ins Land ziehen. Zuerst müssen die Dreharbeiten von The Batman 2 beendet werden. Danach kann die Arbeit an Bond losgehen. Wir rechnen nicht mit einem Kinostart vor Ende 2028, vielleicht sogar erst 2029.