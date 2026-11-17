Robert Pattinson gilt als die sichere Wahl für James Bond. Doch wen hat sich die legendäre Agentenreihe wirklich als neuen 007 geangelt? Pattinson ist alles andere als ein gewöhnlicher Hollywood-Star.

Ich liebe Robert Pattinson. Als jemand, der mit Harry Potter und Twilight als popkulturelle Konstante aufgewachsen ist, dürfte das vermutlich niemanden verwundern. Cedric Diggory und Edward Cullen sind zwar nicht unbedingt meine Lieblingsfiguren, aber Pattinson hatte etwas Magnetisches, das mich komplett in den Bann gezogen hat. Erst recht, als er anfing, sich abseits des Blockbuster-Kinos zu bewegen.

Robert Pattinson hat sich jahrelang ausgetobt: Jetzt kann er jedes Franchise übernehmen

Cosmopolis war die erste Station auf dieser Entdeckungsreise, die Pattinson von einem Auteur des Weltkinos zum nächsten führte. In diesen Filmen spielte er oft schräge Rollen, die sich auf den ersten Blick gar nicht mit seinem Image als Teenie-Schwarm vertrugen. Allerdings reden wir hier von Robert "This is the skin of a killer" Pattinson. Das Eigenwillige und Unberechenbare lag schon immer in seiner Natur.

Knapp eine Dekade später folgte sein Blockbuster-Comeback mit Tenet, der sich nun als prophetischer Film in sein Schaffen einordnet. Nicht nur war der Sci-Fi-Thriller enorm von James Bond inspiriert. Pattinsons Rolle wäre problemlos auch als Doppelnullagent durchgegangen. Der von ihm verkörperte Neil war lässig, charmant und verkaufte das Casablanca-Finale des Films mit unverschämter Leichtigkeit.

Danach war nicht mehr viel Vorstellungskraft nötig, um Pattinson mit der Lizenz zum Töten im Geheimdienst Ihrer Majestät zu sehen. In seiner Tenet-Darbietung schlummert etwas Klassisches und Elegantes, das an Sean Connery erinnert. Gleichzeitig beschwört er gekonnt die Kühle eines Timothy Dalton herauf, bestimmt auch die Verletzlichkeit, mit der sich Daniel Craig seinen Platz in der Agentenreihe verdient hat.

Pattinsons Batman sollte Beweis genug dafür sein, dass er sich als Schauspieler gegen eine überlebensgroße Marke durchsetzen kann. Die Maske des dunklen Ritters wurde ihm nicht einfach übergestülpt. In schlaflosen Nächten hat er sie selbst zusammengeflickt, um darunter seine tiefen Augenringe, die zerzausten Haare und den erschöpften Blick zu verstecken. Pattinson hat sich Batman zu eigen gemacht.

Seinen Bond kann er nun genauso gestalten. Er stößt nicht als unbeschriebenes Blatt zu der Reihe, das erst noch in die Rolle hineinwachsen muss. Wirkte er vor The Batman wie ein Blockbuster-Außenseiter, kommt er als einer der gefragtesten Filmstars Hollywoods zum MI6, der mit Das Drama, Die Odyssee und Primetime das größte Jahr seiner Karriere hinter sich hat – und Dune: Part Three ist noch nicht einmal angelaufen.

Zum Weiterlesen: Was Denis Villeneuve als Regisseur für Bond 26 bedeutet

Ein "weird little freak" als James Bond: Robert Pattinson ist ein erstaunlicher Hollywood-Star

Pattinson mag wie die sichere Wahl für Amazon MGM Studios wirken, die seit Jahren auf eine Blockbuster-Chance wie James Bond hoffen. Wenn die sichere Wahl aber bedeutet, dass sein 007 direkt auf der Leinwand durchstartet, ist das extrem verlockend. Kein Herantasten, sondern ein unerschrockener Schauspieler auf der Höhe seiner Kunst: Mit Pattinson erleben wir das ultimative Power-Kickstart-Bond-Reboot.

Der neue Film schreit nach purer Blockbuster-Exzellenz, angefangen bei Amy Pascal (Spider-Man) und David Heyman (Harry Potter), die das Projekt als Produzent:innen beaufsichtigen. Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) führt Regie. Steven Knight (Peaky Blinders) schreibt das Drehbuch. Und angeblich wurde auch schon Kameramann Greig Fraser (Rogue One) für die Dreharbeiten 2027 verpflichtet.

Hier wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um es mit den Worten eines ehrgeizigen Dinoparkbesitzers zu sagen. Gerade die Kombination aus Villeneuve und Fraser, die seit den ersten zwei Dune-Filmen ein eingespieltes Team sind, legt einen Elevated Blockbuster nahe, der aus der Masse heraussticht und – genauso wie The Batman – markante Bilderwelten entwirft, in denen sich Robert Pattinson frei entfalten kann.

Einen Spaß-Bond wie Roger Moore und Pierce Brosnan sollten wir eher nicht erwarten. Pattinson wäre fraglos in der Lage dazu, sich in eine ausgelassene Mission zu stürzen. Villeneuve und Fraser legen jedoch nahe, dass der nächste Bond mehr an den Abgründen interessiert ist, die sich hinter seinem verschmitzten Lächeln verbergen. Womöglich verwandelt er sich in den ersten Psycho-Killer-Bond der Geschichte.

Mit Bond und Batman qualifiziert sich Pattinson für den Legendenstatus eines Harrison Ford, der mit Han Solo und Indiana Jones unsterblich wurde. Vielmehr zeichnen Pattinson aber die vielen "weird little freaks" aus, die er seit Cosmopolis mit Hingabe ins Kino bringt, mal drollig (Mickey 17), mal trollig (The King) und nicht selten unheimlich bedrohlich (The Rover, The Lighthouse, The Devil All the Time und viele mehr).

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu James Bond 26 auf einen Blick

Robert Pattinson wirkt wie die sichere Wahl für James Bond – bis er zum ersten Mal spricht

Die Haut eines Killers hat Pattinson nie verlassen und das dürfte im Bond-Kontext sehr spannend werden, besonders im Hinblick auf die verführerischen Qualitäten seiner Interpretation der Figur. Zwischen Remember Me und Die My Love liegt ein großer Graben. Zuletzt fokussierte sich Pattinsons Rollenwahl auf Manipulatoren – Antinous in Die Odyssee, Chris Hansen in Primetime und bald Scytale in Dune: Part Three.

Könnte das der bisher abgründigste Bond werden? Ein einsamer Spion in den Schatten, der uns völlig neu über den seit über 60 Jahren kultivierten Geheimagenten nachdenken lässt? Bereits das erste Bild lässt sein Gesicht in der Dunkelheit verschwinden, während seine Pistole mit erstaunlich viel taktischem Equipment in den Vordergrund rückt – Schalldämpfer, Rotpunktvisier und befestigte Waffenlampe.

Villeneuve würde sicherlich sofort einen Modern-Warfare-Bond oder ein Period Piece im Kalten Krieg hinter feindlichen Linien drehen. Doch wie sehr lässt Amazon, die sehr viel Geld für die kreative Kontrolle über das Franchise bezahlt haben, eine Entfremdung des ikonischen Leinwandhelden zu? Immerhin reden wir von einer der wenigen Figuren, die der ganz breiten Masse ein Begriff ist – aber eben ein festgefahrerner.

Pattinson ist alles andere als festgefahren. Amazon hat sich mit ihm zwar einen großen Namen gesichert, der dem Neustart der Reihe eine Aufmerksamkeit garantiert. Aber wen haben sie sich wirklich ins Haus geholt? Mit dem Profil der "letzten echten Filmstars", mit denen oft Leute wie Tom Cruise, Dwayne Johnson und Will Smith umschrieben wurden, hat Pattinson wenig gemein. Er steht für eine neue Generation.

Genau das macht sein Bond-Casting in meinen Augen so aufregend. Pattinson definiert einen Typ Leading Man, den wir so noch nie gesehen haben. Der aus alten Hollywood-Strukturen ausbricht und somit auf eine wahrlich erfrischende Bond-Erneuerung hoffen lässt, die über die prestigeträchtige Markenverwaltung hinausgeht. Wer weiß, welche seltsame Stimme er nach Der Junge und der Reiher dieses Mal auspackt?

Am Ende des Tages gibt es keine Garantie, dass Pattinson den schnörkellosen Bond spielt, den das vermeintlich sichere Casting nahelegt. Nicht zuletzt befindet er sich in der außergewöhnlichen Position, nicht auf die Rolle angewiesen zu sein. Das gibt ihm eine gewisse Freiheit und ich kann es nicht erwarten, herauszufinden, wie er diese nutzt. Pattinson wird alles andere als ein Standard-Bond. Er wird magnetisch.