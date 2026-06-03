Robert Pattinson will seine Tochter zum echten Hogwarts schicken: An der Schule lernen auch die neuen Harry Potter-Stars

In einem Interview erzählte Robert Pattinson, dass er seine Tochter an die gleiche Schule wie die neuen Harry-Potter-Stars schicken möchte. Pattinson selbst beschreibt diese Schule als das echte Hogwarts.

Kaum ein anderer Schauspieler in Hollywood ist derzeit so beschäftigt wie Robert Pattinson. Der 40-jährige Brite spielt allein dieses Jahr mit Das Drama - Noch mal auf Anfang, Die Odyssee Here Comes the Flood, Primetime und zu guter Letzt auch noch Dune: Part Three in gleich fünf Filmen mit. Derzeit dreht er in London mit The Batman 2 die Fortsetzung zu seinem Superhelden-Epos. Während der Dreharbeiten hat er das echte Hogwarts für seine Tochter entdeckt.

Robert Pattinsons Tochter soll das echte Hogwarts in London besuchen

In einem Interview mit GQ erzählte Robert Pattinson von den The Batman 2-Dreharbeiten in London. Dort wird nämlich in den Studios auch zeitgleich die Harry Potter-Serie gedreht, woraufhin der ehemalige Cedric Diggory-Darsteller eine Schule für die Kinderdarsteller:innen entdeckte, auf die er seine eigene Tochter nun auch schicken möchte.

Ich habe schon nachgeschaut, und es gibt eine Harry-Potter-Schule. Ich hab gesagt: 'Da wirst du zur Schule gehen. Nach Hogwarts.' Und ich glaube wirklich, dass das vielleicht tatsächlich ihre erste Schule sein könnte.

Zusammen mit seiner Partnerin Suki Waterhouse hat Pattinson. Bis sie ein schulreifes Alter erreicht hat, dauert es allerdings noch ein paar Jahre.

Für Primetime, einen seiner nächsten Filme, ist jetzt bereits ein erster Trailer erschienen.

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Wann und wo kann man The Batman 2 sehen?

In The Batman 2 wird Pattinson als Bruce Wayne zurückkehren. Doch in Gotham soll es dieses Mal nicht durchgehend regnen, sondern stattdessen schneien, was Erinnerungen an Tim Burtons Fortsetzung Batmans Rückkehr wachrufen lässt. Nach unzähligen Verschiebungen soll der Film am 1. Oktober 2027 endlich in den Kinos starten.