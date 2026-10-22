Star Trek-Star Robert Picardo, 72, nach bitterer Absetzung: "Wir standen schon einmal an einem Wendepunkt. Und wir haben ihn überstanden"

Die Zukunft von Star Trek ist ungewiss. Jetzt meldet sich Schauspieler Robert Picardo zur Absetzung der derzeit letzten Star Trek-Serie und malt einen Hoffnungsschimmer für das Krisen-Franchise.

War Star Trek: Starfleet Academy die letzte Serie eines sterbenden Franchise? Seit ihrer Absetzung ist kein einziges Star Trek-Projekt mehr in aktiver Produktion. Zuletzt schickte Paramount Skydance mit dem Kauf von Warner Bros. ein Erdbeben durch Hollywood. Da neue Star Trek-Projekte unter Paramount entstehen, sorgt die Neuaufstellung des Konzerns für große Ungewissheit.

Auftritt Robert Picardo. Bekannt als The Doctor aus Star Trek: Raumschiff Voyager und zuletzt auch Star Trek: Prodigy sowie Starfleet Academy, ist er seit 31 Jahren fester Bestandteil des Sci-Fi-Franchise. Es ist nicht der erste Wendepunkt von Star Trek, den er zu Gesicht bekommt. Er hat Hoffnung auf eine Wiederbelebung und glaubt, die Schuldigen zu kennen.

Picardo prophezeit, dass Star Trek wieder aufblühen wird

Im Interview mit TrekMovie bei der Premiere der Star Trek-Doku The 60-Year Mission sprach der 72-jährige Picardo ein paar aufschlussreiche Sätze. Auf die Frage, ob Star Trek weitergehen wird, sagt er:

Wir wissen nicht, was als Nächstes kommt, aber wir standen schon einmal an einem Wendepunkt. Wir haben ihn überstanden und sind wieder aufgeblüht, und ich bin überzeugt, dass wir es wieder schaffen werden.

Das Scheitern hat bei Star Trek tatsächlich eine lange Tradition. Star Trek galt bereits nach der Absetzung der Ursprungsserie Raumschiff Enterprise 1969 als gescheitert. Sie kam nur auf drei Staffeln. Dem stetig wachsenden Fandom wurde erst zehn Jahre später ein Kinofilm und 18 Jahre später mit Das nächste Jahrhundert eine weitere Live-Action-Serie präsentiert. Auch 2005, nach der Absetzung von Star Trek: Enterprise herrschte Ungewissheit, bevor das Franchise mit den J.J. Abrams-Kinofilmen 2009 ein hochkarätiges Reboot erfuhr.

Die letzte große Star Trek-Welle begann vor neun Jahren, 2017, unter der Schirmherrschaft von Alex Kurtzman, und brachte das Franchise ins Streaming-Zeitalter. Wir bekamen unter anderem Discovery, Picard, Lower Decks, Strange New Worlds und zuletzt Starfleet: Academy. Alle sind mittlerweile abgesetzt. Von Strange New Worlds und Starfleet Academy wird es nächstes Jahr jeweils eine Abschlussstaffel geben. Und Picardo glaubt zu wissen, warum es nicht weitergeht.

Zum Weiterlesen: Mit der Absetzung von Starfleet Academy und Strange New Worlds wiederholt sich ein trauriges Muster

Picardo gibt dem aufgeladenen politischen Klima die Schuld

Starfleet Academy ist eine Sonderheit im Star Trek-Universum. Es war die erste Teenie-Serie des Franchise und folgte einer Gruppe Kadett:innen durch ihre Höhen und Tiefen des Alltags. Holly Hunter gab eine wunderbar schrullige Captain ab, während Picardo als medizinisches Notfall-Hologramm zurückkehrt. Dass Starfleet Academy schon nach der 2. Staffel auf einem Cliffhanger eingestellt wurde, findet Picardo besonders schade:

Jede Star-Trek-Serie wurde in den ersten zwei oder drei Staffeln kritisiert und brauchte dann oft bis zur dritten Staffel, um in Fahrt zu kommen. Und obwohl ich die Qualität unserer Serie für großartig halte, wurden wir quasi im Keim erstickt.

Picardo macht das aktuelle politische Klima in den USA unter dem Diversity-feindlichen Präsidenten Donald Trump dafür verantwortlich:



Ich glaube, das liegt zum Teil an der aktuellen politischen Lage in unserer Kultur, in der Vielfalt und all die Grundwerte von Star Trek vorübergehend aus der Mode gekommen sind. Wir sehen, wie Vielfalt angegriffen wird, und deshalb wird auch Star Trek angegriffen, denn genau darum ging es bei Star Trek schon immer.

Dass an seiner Theorie etwas dran ist, sehen wir auch an den Bewertungen für Starfleet Academy. Während sie bei den Kritiken ganz gut wegkommt, hagelt es zu Hauf Nullerwertungen und auch Hasstiraden von einzelnen Leuten aus dem Publikum. Die Bewertungen werden weltweit absichtlich sabotiert, wie beispielsweise Pajiba berichtete.

Bei Rotten Tomatoes sehen wir das in Form von 84 % Kritiken-Zustimmung und nur 50 % Publikums-Zustimmung. Bei Metacritic fällt es noch extremer aus bei einem Kritikenwert von 67 von 100 und einer Publikumsbewertung von 1,7 von 10. Picardo wünscht sich:

Hoffentlich erinnern sich die Macher:innen des nächsten Star-Trek-Films und der nächsten Star-Trek-Serie daran, was Star Trek so besonders gemacht hat, und hoffentlich ändern sich die aktuellen politischen Verhältnisse, sodass Star Trek mit all seinen Werten wieder auferstehen kann.

Dass Star Trek stirbt und es 2027 zu Grabe getragen wird, darf bezweifelt werden. Das Franchise ist eine der beliebtesten und traditionsreichsten Sci-Fi-Reihen überhaupt. Spätestens nach ein paar Jahren Pause, wenn sich Paramount Skydance nach der Warner-Übernahme zurechtgeruckelt hat, wird wieder Interesse an einer Fortführung der Marke herrschen. Picardo wird – hoffentlich – Recht behalten.

Wer noch tiefer in den (zwischenzeitlichen!) Franchise-Niedergang eintauchen will, sollte unsere Podcast-Folge dazu hören:

Die große Star Trek-Krise im Podcast erklärt

Was ist mit Star Trek los, fragen sich meine Kolleg:innen Max Wieseler und Jenny Jecke im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

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Star Trek ist dieses Jahr noch dazu 60 Jahre alt geworden, doch zu feiern gibt es wenig. Meine Kolleg:innen geben einen Überblick über die Gründe für die ungewisse Zukunft und diskutieren, wie das Sci-Fi-Franchise weitergehen könnte.

