Robert Redford ist tot: Die Schausspiel-Legende hinterlässt ein gewaltiges Vermächtnis für die Filmwelt

Der Schauspieler Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Bekannt war er für Filme wie Zwei Banditen, Der Clou, Die Unbestechlichen, Jenseits von Afrika und Der Pferdeflüsterer.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist der US-amerikanische Schauspieler Robert Redford am 16. September 2025 in seinem Zuhause in Utah gestorben. Das bestätigt seine Publizistin Cindi Berger dem Branchenmagazin. Mit Robert Redford verlässt uns einer der einflussreichsten Hollywood-Stars in der Filmgeschichte.

Robert Redford: Eine Hollywood-Legende

Robert Redford wurde am 18. August 1936 in Santa Monica, Kalifornien unter dem Namen Charles Robert Redford Jr. geboren. Zur Schauspielerei kam er über Umwege: Zuerst erhielt er ein Stipendium an der University of Colorado Boulder, was er seinem Baseball-Talent verdankte. Später begann er in Europa ein Kunststudium.

Erst, als er 1958 in die USA zurückkehrte und Theaterdesign am Pratt Institute in New York studierte, kam er jener Profession näher, die ihn später weltberühmt machen sollte. Bereits ein Jahr später war er an der American Academy of Dramatic Arts eingeschrieben und sammelte erste Schauspielerfahrungen im Broadway-Umfeld.

Von der Bühne vor die Kamera ging es in den 1960er Jahren: Anfangs war er in Serien und TV-Filmen zu sehen. 1962 folgte sein Leinwanddebüt in dem Kriegsfilm Hinter feindlichen Linien, doch der große Durchbruch ließ auf sich warten. Erst fünf Jahre später landete er einen Kinohit, der ihn zum gefragten Namen machte: Barfuß im Park.

Ab diesem Punkt taucht Redford in zahlreichen Klassikern auf, u.a. auch im Hinblick auf das New Hollywood-Kino, das in den 1970ern die Filmwelt im Sturm eroberte und komplett auf den Kopf stellte. Wegweisende Redford-Filme waren: Zwei Banditen (1969), Jeremiah Johnson (1971), Der Clou (1973) und Die Unbestechlichen (1976).

