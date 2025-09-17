Robert Redford war ein Schauspiel-Genie: 3 Minuten aus seinem besten Western beweisen es

Robert Redford verdient es, eine Legende genannt zu werden: Eine kurze Western-Szene beweist, was für ein Ausnahmetalent er besaß. Seine Stärken trugen ihn durch mehr als 60 Jahre Hollywood.

Mit 89 Jahren ist Robert Redford vor wenigen Tagen verstorben. Hollywood und Millionen Fans haben eine Legende verloren, die neben der Schauspielerei auch als Regisseur und Impresario des Sundance Film Festivals weltberühmt wurde. Er brillierte im Western, in 70er-Polit-Thrillern wie Die Unbestechlichen, gewann Oscars für Eine ganz normale Familie und eroberte selbst 1998 noch Herzen mit Der Pferdeflüsterer.

Sieben Jahrzehnte stand er für Filme und Serien vor der Kamera. Wer aber wissen möchte, warum Robert Redford als Ausnahmetalent verehrt wird, muss nur 3 Minuten aus Butch Cassidy und Sundance Kid ansehen.

Robert Redford begeistert als Draufgänger, Spaßvogel und trotziges Kind im Western-Klassiker

Butch Cassidy und Sundance Kid von 1969 gilt als Western-Meisterwerk und erzählt in lockerer Form die wahre Geschichte der gleichnamigen Gesetzlosen. Redford war damals noch kein großer Name, aber der große Star Paul Newman und Regisseur George Roy Hill gingen das Risiko seiner Besetzung trotzdem ein, wie Redford später SAG-AFTRA erzählte.

Redford wollte sich beweisen und steckte große Anstrengungen in die Rolle des Sundance Kid. Schließlich konnte er sie in eine Form gießen, die Millionen von Zuschauer:innen begeisterte. Wie das funktionierte, zeigt die berühmte Szene mit dem Sprung ins Wasser.

Butch und Sundance fliehen dort vor bewaffneten Verfolgern auf einen Felsvorsprung, der über einem Fluss thront. Butch hält den Sprung ins Wasser für die beste Fluchtmöglichkeit, doch Sundance sträubt sich. "Die kommen nie hinterher", sagt Butch. "Woher willst du das wissen?", entgegnet Sundance. "Na, würdest du da runterspringen, wenn du nicht müsstest?" – "Ich müsste, aber ich tu's nicht!", sagt Redford, so staubtrocken und pointiert, dass man schon an dieser Stelle lachen muss.

Newmans Figur versucht, ihn zu überreden. "Verlassen wir uns lieber aufs Schießen!", bockt Sundance und wehrt alle Versuche trotzig ab. Schließt ruft er, "Nein! Lass mich zufrieden!", als sein Gegenüber nicht lockerlassen will. Der schlägt daraufhin vor, zuerst zu springen, was Sundance aber absurderweise ebenfalls ablehnt.

"Ich kann nicht schwimmen!" rückt Redfords Figur endlich mit der Sprache heraus, wartet ab und verzieht dann sein Gesicht, als wollte er sagen: "Da hast du's! Fang ruhig an zu lachen." Und das tut Butch Cassidy auch, schallend, während sein Gegenüber die Zähne zusammenbeißt, sein Gesicht versteinert wie das einer grimmigen Heldenstatue. Sundance sieht ein, dass er keine Wahl hat. Er beginnt zu schreien und beide springen.

In diesen wenigen Sekunden – insgesamt geht die Szene nur etwa drei Minuten – zeigte Redford seine ganze Qualität als Schauspieler. Er hat ein untrügliches komödiantisches Gespür, eine Sensibilität für sein blendendes, heldenhaftes Äußeres, gegen das er anspielt. Und zwar mit kindischem Trotz, einem spitzbübischen Necken, einem Wissen um die eigene Lächerlichkeit. Es ist überraschend, dass ein so gut aussehender Mann so selbstironisch ist, und das macht viel von seinem Charme aus.

Aber in der Szene hat seine Mimik zwischenzeitlich auch eine tragische Note, die sich erst im Verlauf des Films so richtig ausrollt. Etwa, wenn das Duo auf die angeblich rechtschaffene Seite des Gesetzes wechselt und eine Gruppe bolivianischer Banditen stellet.

Ohne es zu wollen, sind sie gezwungen, den ganzen Trupp im Duell zu erschießen. Fassungslos und trotzdem einsichtig, blickt Redfords Sundance Kid auf die Leichen. Die Maske des trotzigen Kindes, die er gegen die brutale Realität seine Umgebung aufzieht, passt nicht mehr. Er ist jetzt selbst das Gesetz, der Spielverderber, die Ordnungsmacht, der Schlächter. Und er versteht es.

Vielleicht ist das Ende des Films auch deshalb so ikonisch: Mit seinem Opfertod macht Redfords Figur das obrigkeitstreue Töten wieder gut, gibt sich hin, um wieder Kind zu werden. Aber nirgendwo sind seine Qualitäten als Schauspieler – das Antlitz, das schmollt, die männliche Verbissenheit, die er mit Trotz und Selbstspott unterläuft, die Verschlossenheit, die sich doch wieder aus einer Laune heraus öffnet – so offensichtlich wie in der Sprungszene.

Redfords ganze Karriere hindurch hat er von den Qualitäten gezehrt, die er hier offenbart: Dem Charme der Ikone, die sich selbst auf die Schippe nimmt. Dem tragischen Idealisten. Dem Rebell mit dem Herz aus Gold. Dem sensiblen Draufgänger. Dem Romantiker, in dem sich Mann und Kind vereinen. Allein in 3 Minuten entfacht er damit eine Begeisterung, die auch nach seinem Tod hoffentlich noch viele entdecken werden.