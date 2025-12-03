Robin Williams gab legendäre Marvel-Rolle nach nur einer Woche auf: "Ich kann das nicht. Das ist verrückt."

Robin Williams war für zahlreiche Filmprojekte bekannt. Das er beinahe in einem Marvel-Projekt aufgetreten wäre, dürfte aber eine Überraschung sein.

Vor zwei Jahren berichtete das Far Out Magazine über ein spannendes Detail aus der Biografie von Robin Williams: Anscheinend hatte der Schauspieler einst für einen Marvel-Film zugesagt – und floh nach kürzester Zeit.



Robin Williams sollte die Hauptrolle im legendären Film-Fehlschlag Howard the Duck spielen

Robin Williams ist bekannt für Filme wie Club der toten Dichter und Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen. Mit dem Marvel-Franchise verbindet man ihn eigentlich nicht. Tatsächlich hätte Robin Williams beinahe in Howard, ein tierischer Held (im Original: Howard the Duck) die Ente Howard gespielt.

Rückblickend betrachtet ist Howard the Duck ein legendärer Comicverfilmungs-Fehlschlag mit desaströsen Kritiken und finanziellem Verlust. Er handelte sich zahlreiche Goldene Himbeeren ein, zum Beispiel für das schlechteste Bild.

Die Ente schlug Robin Williams in die Flucht

Robin Williams hätte die Ente Howard mimen sollen, allerdings gab es künstlerische Differenzen. Williams war es gewohnt, sich beim Sprechen von Figuren die ein oder andere improvisatorische Freiheit herauszunehmen.

Um die Ente aber vor der Kamera so sprechen zu können, dass es echt aussah, wäre es allerdings notwendig gewesen, dass Williams sich streng an gewisse Vorgaben hielt.

Der Schauspieler Chip Zien erzählte in einem Interview mit The Hollywood Reporter aus dem Jahr 2021, wie er anstelle von Williams den Part der Ente übernahm:

Mir wurde gesagt, dass Robin am dritten Tag sagte: 'Ich kann das nicht. Das ist verrückt. Ich kann den Rhythmus nicht finden. Ich bin eingesperrt. Ich bin mit Handschellen gefesselt, damit ich den Schnabel der Ente nachmachen kann.

Für Chip Zien bot sich hier eine große Chance:

Am Memorial Day 1985 bekam ich einen Anruf von meinem Agenten, der sagte: 'Du musst sofort zum Flughafen fahren! Robin Williams hat gerade gekündigt und du bist jetzt Howard the Duck. Du musst heute Abend dort sein. Am Schalter liegt ein Ticket für dich bereit.' Ich war unheimlich aufgeregt.“

Wie wir heute wissen, hat Robin Williams' Flucht vor der außerirdischen Ente seiner Karriere keinen Schaden zugefügt. Tatsächlich lehnte Williams sogar eine ganze Art von Filmen kategorisch ab, was seiner Laufbahn nie geschadet hat.

Er war danach noch bis zum Zeitpunkt seines Ablebens im Jahr 2014 als Schauspieler tätig und drehte vor allem in den 90ern so beliebte Filme wie das Jumanji-Original und Good Will Hunting.