Robin Williams wusste schon nach wenigen Drehbuchseiten, dass er diese beeindruckende Rolle spielen musste: "Es wäre absurd, abzulehnen"

Zu Beginn der 1990er spielte Robin Williams eine ernste Rolle, die seine Karriere prägen sollte. Der Star zögerte damals nicht, sie direkt anzunehmen.

Neben den witzigen und unterhaltsamen Rollen in seiner Karriere hat Schauspielstar Robin Williams auch immer wieder in ernsten oder düsteren Filmen geglänzt. Dazu zählen Werke wie Good Morning, Vietnam, König der Fischer oder Zeit des Erwachens. Der Film von 1990 markierte für Williams noch einmal deutlich eine neue Karriererichtung, was ernstzunehmende, tief bewegende Stoffe angeht.

Robin Williams war von Zeit des Erwachens-Drehbuch sofort begeistert

In Zeit des Erwachens spielt Williams den Arzt Dr. Malcolm Sayer (Robin Williams), der in einem Krankenhaus in der neurologischen Abteilung arbeitet. Hier hat er viel mit katatonischen Patient:innen zu tun, die durch ihren Zustand mitunter völlig bewegungslos sind. Eines Tages erfährt Sayer auf einer Konferenz von der erfolgreichen Behandlung von Parkinson-Betroffenen mit dem neuen Medikament L-Dopa. Dieses testet er ebenfalls mit Erfolg an seinem Patienten Leonard Lowe (Robert De Niro). Das Glück ist jedoch nur von kurzer Dauer.

In einem damaligen Interview mit The Oklahoman sprach Williams über seine Erfahrung beim Lesen der ersten Seiten des Drehbuchs zum Film von Regisseurin Penny Marshall:

Wenn einem so etwas wie dieses Drehbuch begegnet, ist es absurd, es abzulehnen. Wenn man etwas so Eindrucksvolles liest, nutze ich die Chance.

Zeit des Erwachens, der auf den Memoiren des realen Neurologen Oliver Sacks basiert, wurde damals zum großen Erfolg, der die Schauspielleistung von Robin Williams in emotionalen Höhepunkten untermauerte.

