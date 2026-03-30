Rocky aus Der Astronaut wurde mit 3 Methoden zum Leben erweckt: Eine davon ist 300 Jahre alt und stammt aus Japan

Um das Stein-Alien Rocky für den Sci-Fi-Blockbuster Der Astronaut - Project Hail Mary zum Leben zu erwecken, griffen die VFX-Profis ganz besonders tief in die Trickkiste.

Aktuell läuft Der Astronaut - Project Hail Mary mit Ryan Gosling im Kino. Der Sci-Fi-Streifen hat schon einige Rekorde gebrochen und ist laut unserem Film-Check alles andere als ein seelenloses CGI-Gewitter. Ganz im Gegenteil: Um Goslings Alien-Co-Star Rocky so realistisch wie möglich zum Leben zu erwecken, nutzten die Spezialeffektspezis drei verschiedene Techniken. Eine davon stammt aus der Edo-Zeit Japans.

Sci-Fi-Effekt mit Geschichte: Diese 3 Techniken benutzen die Macher von Der Astronaut

Wie Co-Regisseur Chris Miller, der Der Astronaut mit seinem Kollegen Phil Lord drehte, bereits im Interview mit Comic Book offenbarte, wurde das Sci-Fi-Abenteuer komplett ohne eine der gängigsten Digitaltechniken gedreht:

Das Tolle an dem Film ist, dass er komplett ohne Greenscreen auskommt. Nicht ein einziger Green- oder Bluescreen wurde verwendet. Das gesamte Schiff wurde von innen als Set gebaut. Wir hatten einen riesigen Teil der Außenkulisse, den wir selbst errichtet haben. Rocky war die ganze Zeit bei uns. Dadurch wirkt alles so real und natürlich.

Methode 1: CGI, denn natürlich kam Der Astronaut nicht komplett ohne Computerhilfe aus

CGI, denn natürlich kam Der Astronaut nicht komplett ohne Computerhilfe aus Methode 2: Animatronik, für die man laut Creative Supervisor Neal Scanlan sogar einen Roboter-Prototypen erhielt (via before & afters )

Animatronik, für die man laut Creative Supervisor Neal Scanlan sogar einen Roboter-Prototypen erhielt (via ) Methode 3: Traditionelles Puppenspiel nach japanischem Bunraku-Vorbild, das laut Inverse vom Puppenexperten James Ortiz empfohlen wurde

Was ist Bunraku-Theater, das bei Der Astronaut als Vorbild diente?

Das liebenswerte Stein-Alien selbst wurde mit drei verschiedenen Techniken animiert:

Wie das viel bekanntere Kabuki-Theater ist Bunraku eine japanische Kunstform des Bürgertums, das in der Edo-Zeit im 17. Jahrhundert entwickelt wurde. Prächtig gestaltete und mit traditioneller Kleidung versehene Holzpuppen werden dabei von mehreren Personen gleichzeitig mit Stäben manipuliert, um Legenden und historische Geschichten (wie die der 47 Ronin) nachzustellen. Die Erzählung übernimmt mit mehreren Stimmen ein einziger Performer, der dabei von Shamisen-Musik begleitet wird. Spezialisierte Puppenspieler sind also voll und ganz auf die emotionale Darstellung ihrer Puppencharaktere konzentriert.

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Ähnlich wie bei Der Astronaut sind die Puppenspieler im Bunraku-Theater unsichtbar. Der einzige Unterschied: Während die Leute hinter Sci-Fi-Sidekick Rocky in der Postproduktion per Computermagie entfernt wurden, sind die japanischen Puppenprofis regelrechte Bühnen-Ninjas, die sich mit schwarzer Kleidung dem dunklen Hintergrund anpassen.

Bunraku wurde vor über 300 Jahren in Osaka entwickelt, erfuhr in den 1960ern jedoch ein Revival und wird noch immer auf japanischen Bühnen aufgeführt. Mittlerweile sogar mit Geschichten aus Videospielen und Animes, um ein neues Publikum an diese Kunstform heranzuführen, die als UNESCO-Kulturerbe eingetragen ist.