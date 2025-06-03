"Rohes Talent": Jason Statham nennt diesen Schauspieler den besten im Action-Kino

Vor einigen Jahren hat Action-Star Jason Statham über fünf persönliche Lieblingsfilme gesprochen. Besonders eine Legende des Kampfkunst-Genres hat ihn stark inspiriert.

Seit Jahren zählt Jason Statham zu den größten Action-Stars der Welt. Als er jünger war, hat er aber selbst noch zu einem anderen riesigen Vorbild aufgeschaut. Genre-Fans kennen den Schauspieler und begnadeten Kampfkünstler alle.

Jason Statham nannte Bruce Lee das größte Action-Vorbild überhaupt

Gegenüber dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes hat Statham 2008 über fünf persönliche Lieblingsfilme gesprochen. Dazu zählt der Martial-Arts-Klassiker Der Mann mit der Todeskralle aus dem Jahr 1973, auch bekannt unter dem internationalen Titel Enter the Dragon.

Schaut hier einen deutschen Trailer zu Enter the Dragon mit Bruce Lee:

Über den Action-Kracher sagte Statham:

Wenn wir über die Filme sprechen wollen, die meine Arbeit im Action-Bereich beeinflusst haben – Bruce Lee in Der Mann mit der Todeskralle. Den habe ich unzählige Male gesehen. Er ist ein Pionier der Action-Filme, und jeder, der sich von Bruce Lee inspirieren ließ ... Ich bin sicher, jeder, der jemals einen Action-Film gedreht hat, war begeistert von Bruce Lees Talent und seiner Einzigartigkeit.

Außerdem beschrieb er seine Seherfahrung, als er Der Mann mit der Todeskralle zum ersten Mal schaute:

Ich war ein Kind; mein Bruder hatte Poster von Bruce Lee an der Wand. Er hat mich geschlagen, und er war viel größer als ich. Ich dachte nur: 'Was?' Ich konnte den Film nicht sehen, ich war so klein. Aber als ich die VHS-Kassette klauen und einlegen konnte, dachte ich: 'Mensch, der Typ ist einfach … so avantgardistisch, er ist seiner Zeit um Jahre voraus.' Das hat mein Leben massiv geprägt.

Diese fünf Filme nannte Jason Statham im Rotten Tomatoes-Gespräch als seine Favoriten:

Jason Statham-Lieblingsfilm mit Bruce Lee streamt bei Netflix

Falls ihr Der Mann mit der Todeskralle aka Enter the Dragon noch nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, dann könnt ihr den Bruce Lee-Klassiker zurzeit bei Netflix in der Abo-Flat streamen. Ansonsten steht er mit Leih- und Kaufoptionen bei VoD-Anbietern wie Amazon, MagentaTV und Applte TV zur Verfügung.

In Der Mann mit der Todeskralle spielt Bruce Lee den Kämpfer Lee, der vom britischen Geheimdienst auf eine Privatinsel geschickt wird, auf der ein Kampfsport-Turnier stattfindet. Da der Veranstalter in kriminelle Geschäfte verstrickt sein soll, will Lee ihn überführen. Dabei ist er auch persönlich motiviert, denn einer der Handlanger des Gangsters hat seine Schwester in den Selbstmord getrieben.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auch bei unserer internationalen Schwesternseite AlloCiné erschienen. Unser Artikel erschien erstmals 2025 und wir haben ihn für euch aktualisiert.