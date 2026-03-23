RTL zieht Konsequenzen zu Stefan Raab: So geht es für seine neue Show mit Barbara Schöneberger weiter

Stefan Raabs Quoten waren bislang für RTL nicht besonders vielversprechend. Seine neue Show mit Barbara Schöneberger Wer weiß wann was war? sorgt für einen Lichtblick, weswegen der Sender sofort handelt.

Seit Stefan Raab im Jahr 2024 sein TV-Comeback feierte, versucht die Entertainer-Legende, an alte Erfolge anzuknüpfen – bislang jedoch mit gemischter Bilanz. Seine bisherigen RTL-Projekte sorgten nicht durchgehend für hohe Einschaltquoten, und es gelang Raab zunächst nicht, dauerhaft eine große Zuschauerschaft an die Bildschirme zu binden.

Nun startete Raab seine neue Sendung Wer weiß, wann was war? an der Seite von Barbara Schöneberger und konnte mit den ersten beiden Ausgaben ordentlich punkten. RTL reagiert bereits auf diesen Aufwärtstrend und möchte unmittelbar an den jüngsten Erfolg anknüpfen.

Zwei Folgen Wer weiß wann was war?: Raab funktioniert an der Seite von Schöneberger

Am 14. März startete Wer weiß, wann was war? in der Primetime bei RTL; eine Woche später wurde bereits die zweite Ausgabe der Generationen-Quizshow ausgestrahlt. Beide Folgen begeisterten die Zuschauer:innen vor den Bildschirmen fast ausnahmslos, wodurch RTL mit Raab endlich wieder erstklassige Quoten verbuchen konnte.

Laut DWDL sicherten sich Raab und Schöneberger an den beiden Samstagen Marktanteile von 17 % und 12,8 %. Auch wenn der Wert in der zweiten Woche etwas nachließ, markiert diese Konstanz einen wichtigen Meilenstein für Raab. Weder seine Sendung mit Michael "Bully" Herbig noch die Quizshow mit Elton konnten sich zuvor über dauerhaft gute Einschaltquoten freuen.

RTL zieht nach Mega-Erfolg für Raab Konsequenzen

Ob Barbara Schöneberger also Raabs Rettung ist? Das wird sich zeigen – zumindest will RTL weiterhin voll auf das Duo setzen. Ursprünglich war Wer weiß, wann was war? nur auf zwei Folgen angesetzt, doch Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, gab gegenüber DWDL bekannt, dass man fest mit den beiden weiterplane: "Wir freuen uns, dass es bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit dieser neuen, von Raab Entertainment entwickelten Showreihe weitergeht."

Mit Barbara Schöneberger habe Raab die perfekte Partnerin gefunden, an deren Seite er nicht nur seine volle Unterhaltungs-Power ausleben, sondern auch eine neue Facette von sich zeigen könne.