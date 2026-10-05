RTL ändert das TV-Programm: Warum Das Sommerhaus der Stars heute ausfällt und wann ihr die neue Folge sehen könnt

Heute müssen Fans vom Sommerhaus der Stars besonders stark sein: RTL ändert sein TV-Programm und die Realityshow muss seinen Sendeplatz freigeben.

Bereits in der vergangenen Woche wurde die TV-Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars angepasst. Statt nur eine Folge am Dienstag wurde auch am Donnerstag eine weitere bei RTL gezeigt. Und das hat einen bestimmten Grund: Diese Woche fällt Das Sommerhaus der Stars nämlich komplett aus. Was stattdessen läuft, könnt ihr hier nachlesen.

Diese Woche kein Sommerhaus der Stars: Das läuft bei RTL

Heute, am 6. Oktober 2026, schauen Zuschauende, die sich auf das Sommerhaus der Stars gefreut haben, bei RTL leider in die Röhre. Die Realityshow fällt heute nämlich aus. Stattdessen setzt der Privatsender auf spannende Quiz-Unterhaltung. Vom 5. bis zum 8. Oktober strahlt RTL die 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär? aus.

In der Special-Ausgabe gibt es besonders viel Geld zu gewinnen. In den ersten drei Folgen begrüßt Günther Jauch Kandidaten und Kandidatinnen unter unterschiedlichen Mottos. Am Montag waren die Quizzenden gerade erst 18 geworden, am Dienstag dürfen Personen Ü30 ihr Glück versuchen und am Mittwoch sind schließlich Rentner:innen dran. Am Donnerstag steigt dann das große Finale, in dem die Besten der drei Generationen um den großen Jackpot spielen.

Schon gewusst? Den Jackpot in Höhe von drei Millionen Euro hat bislang noch kein Kandidat und keine Kandidatin gewinnen können.

Das Sommerhaus der Stars: So geht es bei RTL weiter

Die nächste Folge von Das Sommerhaus der Stars wird dann erst am 13. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Wer nicht so lange auf die TV-Ausstrahlung warten will, der kann Folge sieben bereits seit heute bei RTL+ schauen. Hier sind die jeweiligen Episoden immer eine Woche im Voraus zum Streamen verfügbar.

Alle Sendetermine zu Sommerhaus der Stars Staffel 8:

Staffel 11, Folge 7: 6. Oktober 2026 (RTL+) und 13. Oktober 2026 (RTL)

6. Oktober 2026 (RTL+) und 13. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 8: 13. Oktober 2026 (RTL+) und 20. Oktober 2026 (RTL)

13. Oktober 2026 (RTL+) und 20. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 9: 20. Oktober 2026 (RTL+) und 27. Oktober 2026 (RTL)

20. Oktober 2026 (RTL+) und 27. Oktober 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 10: 27 Oktober 2026 (RTL+) und 3. November 2026 (RTL)

27 Oktober 2026 (RTL+) und 3. November 2026 (RTL) Staffel 11, Folge 11: 3. November 2026 (RTL+)

Folge 11 wird bei RTL voraussichtlich direkt im Anschluss des Finales ausgestrahlt.