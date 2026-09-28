RTL ändert die Sommerhaus-Ausstrahlung in dieser Woche: Das müssen Fans beachten

In dieser Woche dürfen sich Fans vom Sommerhaus der Stars auf doppelte Unterhaltung freuen: Bei RTL gibt es nämlich gleich zwei Folgen zu sehen.

Die elfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars ist bei RTL schon in vollem Gange und diese Woche dürfen sich Fans der Reality-Show besonders freuen. Es wird nämlich gleich zwei Folgen geben. Was ihr zur Sommerhaus-Ausstrahlung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Zwei Folgen Sommerhaus der Stars in einer Woche: Dann müsst ihr einschalten

Eigentlich läuft Das Sommerhaus der Stars wöchentlich am Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL. Das bleibt auch diese Woche bestehen, doch es wird noch eine weitere Folge ausgestrahlt. Am Donnerstag gibt es eine weitere Ausgabe zur Primetime bei dem Privatsender zu sehen. Am Dienstag gibt es für Fernsehzuschauende also Folge 6, am Donnerstag Folge 7 zu sehen. Wer ein RTL+-Abonnement besitzt, der kann die jeweilige Episode bereits eine Woche im Voraus schauen.

Das ist der Grund für angepasste TV-Ausstrahlung

Für die doppelte Ausstrahlung in dieser Woche gibt es einen einfachen Grund. Denn so sehr sich Fans über zwei brandneue Folgen freuen können, wird es nächste Woche richtig bitter. Am 6. Oktober fällt Das Sommerhaus der Stars nämlich aus. Und dafür ist niemand Geringerer als Günther Jauch verantwortlich. Der nimmt mit seinem Wer wird Millionär?-Special die gesamte Woche RTL ein. Von Montag bis Donnerstag läuft um 20:15 Uhr die 3-Millionen-Euro-Woche. Hier haben die Kandidaten und Kandidatinnen der Show die Möglichkeit einen riesigen Jackpot zu gewinnen. Die Spezial-Ausgabe der Sendung steht unter dem Motto „Generationen“. Acht junge Erwachsene, die Generation Ü30 und acht Rentner:innen treten in drei Vorrundenabenden gegeneinander an. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt, qualifiziert sich für das Finale in Folge vier.

Mit dem Sommerhaus geht es am 13. Oktober wieder wie gewohnt dienstags weiter.