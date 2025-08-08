RTL bestätigt offiziell den Sommerhaus der Stars-Cast: Diese Paare sind in Staffel 10 dabei

Darauf haben Fans von Das Sommerhaus der Stars lange gewartet: RTL gibt offiziell die neuen Paare für die Jubiläumsstaffel bekannt.

In diesem Jahr überraschte RTL mit der ersten Normalo-Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Doch das war es 2025 für Fans noch nicht mit dem Pärchen-Horrorurlaub in Bocholt. Die 10. Staffel vom Sommerhaus steht noch aus und der Sender hat endlich den Cast bestätigt – und das Startdatum der Jubiläumsstaffel bekanntgegeben.

Das Sommerhaus der Stars 2025: Diese Paare sind in Staffel 10 dabei

Nachdem gestern auf dem YouTube-Kanal von RTL bereits für kurze Zeit ein Video – offenbar unabsichtlich – online gestellt wurde, in dem der Sommerhaus-Cast vorgestellt wurde, ist es jetzt offiziell.

Diese Promipaare ziehen ins Sommerhaus ein:

Paulina Ljubas & Tommy Pedroni

Jennifer Degenhart & Marvin Kleinen

Silva Gonzalez & Stefanie Schanzleh

Tara Tabitha & Dennis Lodi

Hanka Rackwitz & Pierre Paminski

Edda Pilz & Michael Klotz

Ryan Wöhrl & Lina Baumann

Jochen Horst & Tina Horst

Sarah Joelle Jahnel & Ersin

Luise Matejczyk & Pascal Zadow

Wann und wo läuft Das Sommerhaus der Stars?

Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Ab dem 16. September lädt RTL in die Horror-WG nach Bocholt ein. Wöchentlich wird es eine neue Folge der Realityshow geben. Eine Woche im Voraus wird die jeweilige Folge bei RTL+ verfügbar sein.

Diese Staffel dürfte etwas ganz Besonderes werden, immerhin ist es die Jubiläumsstaffel. Bereits 10 Staffeln hat RTL von dem Format gedreht. 2016 starteten sie die Dreharbeiten noch in Portugal, bis die Dreharbeiten im Ausland wegen der Corona-Pandemie erschwert wurden. Nach vier Staffeln wurde ein spärliches Ferienhaus in Bocholt der Mittelpunkt des Geschehens.

Darum geht es in Das Sommerhaus der Stars

Das Sommerhaus der Stars ist RTLs erfolgreichstes Realityformat. 10 Promipaare ziehen Jahr für Jahr in ein heruntergekommenes Bauernhaus ein und kämpfen um den Jackpot in Höhe von 50.000 Euro. Dabei müssen sie sich nicht nur ihren eigenen Beziehungsproblemen stellen, sie müssen auch mit Drama, Intrigen und Auseinandersetzungen der anderen Paare rechnen. Die Paare leben wochenlang auf engstem Raum in einem Haus zusammen, was regelmäßig zu Reibungen führt. In Nominierungen wählen sie sich gegenseitig raus.