RTL bringt Bauer sucht Frau mit XXL-Überraschung zurück ins TV: So viele Folgen gab es noch nie in einer Staffel!

Pünktlich zum Herbst startet bei RTL endlich wieder Bauer sucht Frau. Alles, was ihr über Starttermin, Kandidaten und Co. wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wer Lust auf gemütliche Fernsehunterhaltung hat, kommt schon bald auf seine Kosten: RTL holt Bauer sucht Frau endlich zurück ins TV! Und für die 22. Staffel hat sich der Sender etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Alle Infos zu Sendestart, Teilnehmern und mehr könnt ihr hier nachlesen.

Starttermin und wichtige Infos enthüllt: RTL spendiert Fans die längste Bauer sucht Frau-Staffel aller Zeiten

Im Oktober 2005 ging eine Kuppelshow an den Start, von der wohl niemand ahnen konnte, dass sie über zwei Jahrzehnte später immer noch extrem erfolgreich sein würde: Bauer sucht Frau sorgt bei RTL nach wie vor für traumhaft hohe Quoten. Mittlerweile geht das Format in seine 22. Staffel! Anlässlich dieses Meilensteins hat RTL entschieden, seinem Publikum die längste Staffel ALLER Zeiten zu spendieren. In stolzen 14 Folgen dürfen wir 15 Singles (13 Männer und 2 Frauen) dabei begleiten, wie sie sich auf die Suche nach der großen Liebe machen.

Die neue Staffel startet am Montag, den 9. November 2026, um 20:15 Uhr bei RTL. Pro Woche werden zwei Folgen ausgestrahlt – immer montags und dienstags. Wer lieber online schaut, kann ebenfalls ab dem 9. November bei RTL+ streamen. Ab Folge 3 ist die jeweils nächste Folge sogar vorab auf RTL+ verfügbar.

Diese 15 Singles suchen bei Bauer sucht Frau ihre bessere Hälfte

Andi (30) aus Baden-Württemberg:

Bernhard (52) aus Bayern:

Björn (49) aus Hessen:

Chris (31) aus Niedersachsen:

Christian (31) aus Bayern:

Daniel (31) aus Bayern:

Hubertus (67) aus Baden-Württemberg:

Jochen (37) aus Baden Württemberg:

Matthias (50) aus Brandenburg:

Melina (23) aus Hessen:

Sarah (36) aus Mecklenburg-Vorpommern:

Stefan (53) aus Bayern:

Stephan (37) aus Rheinland-Pfalz:

Thomas (32) aus Bayern:

Tobias (41) aus Brandenburg:

Natürlich ist Moderatorin Inka Bause wieder mit von der Partie! Die TV-Ikone führt seit der allerersten Folge durch das Format.