Stefan Raab und RTL gehen in ihrer Zusammenarbeit jetzt den nächsten Schritt: 2027 kommt eine brandneue Show mit dem Entertainer und die passt wie die Faust aufs Auge!

Seit 2024 ist Stefan Raab zurück im Fernsehen, doch nicht etwas bei seinem ehemaligen Heimatsender ProSieben, sondern bei RTL. Seitdem versuchte der Entertainer mit seinem neuen Arbeitgeber immer wieder neue Konzepte aus, doch wirklich von Erfolg waren seine Shows nicht gekrönt. Dabei holte er sich bereits mit Barbara Schöneberger und Michael "Bully" Herbig prominente Unterstützung an die Seite.

Die Verantwortlichen vertrauen aber nach wie vor auf Raab und planen auch weiter mit der TV-Legende. RTL kündigte jetzt das erste Projekt für 2027 an und das Showkonzept scheint wie für Stefan Raab gemacht zu sein.

Neue Show für 2027: Darum geht es bei Raab gegen alle

Du wolltest schon immer mal ein einem direkten Duell gegen Stefan Raab antreten? Dazu gibt es jetzt die einmalige Chance! Wie RTL ankündigt, gibt es 2027 eine brandneue Sendung mit dem Showmaster: Raab gegen alle. Raab hat sich in der Vergangenheit schon mit etlichen Persönlichkeiten gemessen, ob Spitzensportler, Olympiasieger oder Allround-Talente, Raab scheute keine Konfrontation. 2027 geht er aber einen Schritt weiter und will sich wirklich allen stellen!

Bei Raab gegen alle handelt es sich um eine Eventshow am Samstagabend. 100 Gegnerinnen und Gegner wollen den Entertainer besiegen und dafür werden keine Kandidat:innen gesucht, die alles können – ganz im Gegenteil. Du sollst mit deiner ganz eigenen Stärke antreten und Raab in genau dieser Disziplin schlagen. Die Teilnehmenden bekommen dafür einen Promi als Teamkapitän an die Seite gestellt, der sie in den unterschiedlichen Challenges unterstützt. Wann genau die Show ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren.

Raab gegen alle ist wie geschaffen für den TV-Titanen

Wer Raabs Karriere in den letzten Jahren und Jahrzehnten verfolgt hat, der weiß ganz genau, dass sich Raabs Ehrgeiz schon fast als Größenwahn bezeichnen lässt. Der Alleinunterhalter ist sich für kein Duell zu schade und ist bei seinen Projekten immer davon überzeugt: Er ist der Beste! Sei es bei Schlag den Raab oder seinen Boxkämpfen gegen Regina Halmich, Raab gibt sich immer siegessicher. Und tatsächlich gibt ihm der Erfolg auch oft recht, oft konnte er Shows für sich gewinnen, die eigentlich aussichtslos scheinen.

Auch Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, erklärt die Entscheidung für Raab gegen alle mit Stefans Selbstbewusstsein: "Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind. Auf genau diesen Größenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns."