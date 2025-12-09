RTL lädt heute zur großen Let's Dance-Weihnachtsshow: Diese Promis treten an

Let's Dance-Fans dürfen sich heute auf ein besonderes Geschenk freuen: RTL schmeißt dieses Jahr erneut eine Weihnachtsshow der Superlative. Welche Promis um den Weihnachts-Sieg kämpfen, erfahrt ihr hier.

Let's Dance ist eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. Seit 2006 unterhält das Tanz-Format mit mittlerweile 18 Staffeln Jahr für Jahr das Publikum. Promis wagen sich ohne Vorerfahrung auf das Tanzparkett und kämpfen mit einem Profitänzer oder einer Profitänzerin um den Sieg. Zur Show gehört auch ein jährliches Weihnachts-Special, das heute bei RTL ansteht. Alle Infos zur Weihnachtsshow von Let's Dance bekommt ihr hier.

Let's Dance – Die große Weihnachtsshow: Diese Promis schwingen ihr Tanzbein

Wie auch in der regulären Aussage von Let's Dance bekommt ein prominenter Teilnehmer oder eine prominente Teilnehmerin einen Profi zur Seite gestellt. Diese Tanzpaare wollen sich 2025 ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen:

Wayne Carpendale tanzt mit Isabel Edvardsson (die beiden gewannen Let's Dance 2006 zusammen)

tanzt mit Isabel Edvardsson (die beiden gewannen Let's Dance 2006 zusammen) Diego Pooth tanzt mit Ekaterina Leonova (die beiden gewannen die diesjährige reguläre Staffel)

tanzt mit Ekaterina Leonova (die beiden gewannen die diesjährige reguläre Staffel) Vanessa Mai tanzt mit Evgeny Vinokurov

tanzt mit Evgeny Vinokurov Nazan Eckes tanzt mit Valentin Lusin

tanzt mit Valentin Lusin selfiesandra tanzt mit Zsolt Sandor Cseke

tanzt mit Zsolt Sandor Cseke Nicolas Puschmann tanzt mit Vadim Garbuzov





Neben den Promi-Tänzen wird es Gruppentänze der Profis geben, die das Publikum in Weihnachtsstimmung bringen sollen. Im vergangenen Jahr sicherte sich René Casselly den Titel des "Christmas Dancing Star".

Die Jury und Moderation der Weihnachtsshow

Sowohl an der Jury als auch der Moderation ändert sich in der großen Weihnachtsshow von Let's Dance nichts. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi beäugen die Tänzer wie immer genau und bewerten die Performances. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch den Abend.

Wann und wo läuft Let's Dance – Die große Weihnachtsshow?

Die Weihnachts-Ausgabe von Let's Dance läuft heute, den 19. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ kann die Sendung gestreamt werden.