RTL patzt bei Wer wird Millionär: Kandidat beantwortet Frage richtig und verliert trotzdem sein Geld

Eine falsche Antwort bei Wer wird Millionär? ist bitter – vor allem wenn man noch eine Menge Geld verliert. Kürzlich musste sich ein Kandidat einer Frage stellen, bei der zwei Antworten richtig waren.

Bei Wer wird Millionär? gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, aus der Show auszuscheiden: Entweder beantwortet man eine Frage falsch und fällt auf die letzte Sicherheitsstufe zurück, oder man gibt auf und geht mit dem gewonnenen Geld nach Hause. Ein Kandidat musste wegen einer scheinbar falschen Antwort gehen, doch RTL gab ihm noch eine zweite Chance.



Wer wird Millionär-Kandidat fällt auf 500 Euro zurück

Zum letztjährigen Weihnachten lief wieder eine Sonderausgabe von Wer wird Millionär?. Am 25. Dezember nahm dementsprechend Kandidat Tom Lorenz vor Günther Jauch Platz und versuchte sich an dem ganz großen Geld. Er sicherte sich die ersten Fragen und kam schließlich zur 8.000-Euro-Frage, die wie folgt war: "Welcher Körperteil wird durch Kleidungsstücke mit Scrunch-Naht und dem daraus resultierenden Push-up-Effekt zum Blickfänger?" Folgende Antworten standen zur Auswahl:

A: Brust

B: Bauch

C: Oberarm

D: Po

Günther Jauch gestand sogar, dass er sich in dem Fall nicht auskenne. Der Kandidat entschied sich für die Brust (Antwort A) und lag damit falsch. Die richtige Antwort wäre der Po (Antwort D) gewesen. Kandidat Lorenz fiel somit auf 500 Euro zurück.

RTL sieht Fehler ein und gibt Kandidat eine zweite Chance

Einen Tag später zur nächsten Weihnachtsausgabe wurde das Publikum mit einer besonderen Ankündigung überrascht: Günther Jauch erklärte, dass bei der 8.000-Euro-Frage die Antwort von Tom Lorenz auch richtig gewesen wäre. Die Scrunch-Nähte gibt es nämlich auch beim BH und sie erzielen einen ähnlichen Effekt.



Jauch zieht darauf ein ernüchterndes Fazit: "Ich mache es kurz: Da wären zwei richtige Antworten möglich gewesen". RTL hat daraufhin angeboten, dem Kandidaten eine zweite Chance zu geben, die er schließlich auch wahrnahm. Seine zweite Runde schloss Lorenz erfolgreicher ab. Er erreichte 16.000 Euro, die er schlussendlich mit nach Hause nahm.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft normalerweise jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Doch aufgrund des Dschungelcamps pausiert die Quizshow vorerst für einige Wochen. Auf RTL+ können die neuesten Folgen eine Woche vor der Ausstrahlung geschaut werden.

