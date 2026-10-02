RTL soll diesem Sommerhaus der Stars-Paar "historisch höchste" Gage gezahlt haben

Die Gehälter unserer liebsten Realitystars sind immer ein streng gehütetes Geheimnis. Jetzt gibt ein Sommerhaus der Stars-Promi allerdings einen Einblick in seine Finanzen.

Welche Gagen Promis für ihre Teilnahme an diversen Realityshows bekommen, ist zum größten Teil unbekannt. Für das Dschungelcamp gibt es jährlich Gerüchte, wer wie viel einkassiert und für den ein oder anderen Star greift RTL schon mal tief in die Tasche. Bei anderen Formaten gibt es diese Gagen-Gerüchte meistens nicht. Ein Promi gibt jetzt allerdings Details zu seinem Sommerhaus der Stars-Gehalt bekannt.

Nur unter bestimmten Bedingungen: RTL musste für Sommerhaus der Stars-Paar tief in die Tasche greifen

Auch in diesem Jahr gibt es im Sommerhaus der Stars Nachrücker-Pärchen, das bedeutet diese Paare ziehen nicht von Anfang an in die Horror-WG ein, sondern stoßen erst wenige Tage später dazu. Zuerst kamen Julian F.M. Stoeckel mit seinem Partner Marcell als neuntes Paar hinzu.

In einem Interview mit web.de berichtete der Realitystars, dass von vornherein geplant war, dass er nur als Nachzügler an der Sendung teilnehmen werde. Er habe nicht die volle Zeit im Sommerhaus sein wollen, "das ist mir viel zu anstrengend". Laut Stoeckel habe ihn der Sender unbedingt in dieser Staffel dabeihaben wollen, nachdem er jahrelang von RTL angefragt wurde und immer wieder abgsagt hatte. Ein erstes Angebot lehnte er laut eigener Aussage aber ab, was vor allem am Geld gelegen haben soll. Bei einem zweiten Anruf von RTL soll die Gage dann aber gepasst haben und er sagte mit seinem Partner zu. "Ich wurde als Nachzügler gebucht zu der, glaube ich, historisch höchsten Gage, die jemals einem Nachzügler bezahlt worden ist", verriet er.

Außerdem klärt Stoeckel auf, ob bei ihm und seinem Freund der besagte Sommerhaus-Fluch zugeschlagen hat. Die Frage kann er mit einem klaren "nein" beantworten. Immerhin seien die beiden bald zehn Jahre zusammen und das hätte auch einen bestimmten Grund: "Weil wir uns akzeptieren, weil wir uns gut behandeln und weil wir nie das Niveau und das gute Benehmen verlieren." Vor einer Trennung hatten beide deshalb beim Einzug ins Sommerhaus keine Angst.