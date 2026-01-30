RTL überrascht mit Mega-Änderung für Stefan Raab Show: Darauf können sich Fans freuen

Stefan Raab kommt bald mit der regulären Aussage seiner Stefan Raab Show zurück. Dabei gibt es aber eine große Veränderung, auf die sich Fans freuen können.

Die Stefan Raab Show ist seit mehreren Wochen in der Winterpause. Pünktlich zum diesjährigen Dschungelcamp stampfte der Entertainer aber eine Spezialausgabe aus dem Boden, um regelmäßig auf die Geschehnisse in der RTL-Realityshow zu reagieren. Mit Erfolg: Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach kann von den starken Quoten von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! profitieren.

Doch bald ist das Dschungelcamp vorbei und Raab kommt mit seiner regulären Show zurück. RTL kündigte jetzt eine große Überraschung an, die die Herzen der Raab-Fans höherschlagen lassen dürfte.

Die Stefan Raab Show in doppelter Ausgabe: Raab gibt es bald zweimal die Woche mit neuem Sendeplatz

Während Stefan Raab mit seiner Dschungelcamp-Ausgabe von Dienstag bis Donnerstag ausgestrahlt wird, lief seine normale Show bislang immer nur mittwochs auf dem Privatsender. Doch das soll sich nun ändern. Die Stefan Raab Show bekommt nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Ausgaben.

Nach dem großen Finale und der Wiedersehensshow von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! geht es am 10. Februar nahtlos mit der Raab-Entertainment-Show weiter. Dienstags gibt es exklusiv um 22 Uhr eine neue Folge auf RTL+, donnerstags läuft die nächste Episode um 23:15 Uhr bei RTL und ebenfalls auf RTL+.

Doppelte Ladung Raab, altes Konzept

Die Verantwortlichen wollen wohl an den Erfolg der Dschungelcamp-Specials anknüpfen und Raab mehrfach die Woche ins Rennen schicken. Ob das gut gehen kann? Zuletzt hatte Die Stefan Raab Show mit eher schlechten Quoten zu kämpfen und hatte Schwierigkeiten, das Publikum an sich zu binden. Ob die aktuellen Einschaltquoten ohne das Dschungelcamp gehalten werden können, ist fraglich und bleibt abzuwarten.

Zumindest das Konzept soll bei Raabs Late-Night-Show das gleiche wie zuvor bleiben. Der Alleskönner reagiert in gewohnter Raab-Manier auf die Geschehnisse und Ergebnisse der letzten Woche, empfängt in seinem Studio prominente Gäste und überrascht mit Studioaktionen.