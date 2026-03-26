RTL verschiebt Let's Dance aus wichtigem Grund: Stattdessen läuft mit Stefan Raab heute diese Special-Sendung bei RTL+

Heute Abend gibt es keine neue Folge von Let’s Dance. Doch RTL hat für sportliches Alternativprogramm gesorgt, bei dem auch Stefan Raab und Michael Bully Herbig mitmischen.

Eigentlich ist der Freitagabend für viele fest reserviert: Seit Wochen flimmert pünktlich um 20:15 Uhr eine neue Live-Show von Let's Dance über die Bildschirme. Doch heute müssen Fans des Tanzparketts eine kleine Zwangspause einlegen. Aber keine Sorge: Die Show fällt nicht ersatzlos aus, sondern wird lediglich um einige Tage verschoben. Welches Programm RTL stattdessen aus dem Hut zaubert und warum ausgerechnet Stefan Raab dabei seine Finger im Spiel hat, erfahrt ihr hier.

Let's Dance läuft diese Woche an einem anderen Tag: Das zeigt RTL stattdessen

Wer sich bereits auf ein weiteres fulminantes Tanz-Spektakel bei Let's Dance gefreut hat, schaut heute Abend leider in die Röhre: Das Parkett muss vorübergehend einem anderen Großereignis weichen. Grund für die Zwangspause ist ein sportliches Ereignis, das die Primetime übernimmt: RTL überträgt live das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz.

Die Übertragung startet pünktlich um 20:15 Uhr, bevor um 20:45 Uhr der Anpfiff zum Testspiel ertönt. Durch den Abend führt Moderatorin Laura Wontorra, während Wolff-Christoph Fuss als Kommentator das Geschehen auf dem Rasen begleitet. Unterstützt werden sie von geballter Expertise: Lothar Matthäus und Edin Terzić ordnen die Partie als Experten ein.

Doch Let's Dance-Fans können aufatmen: Ihr müsst in dieser Woche keineswegs auf eure Dosis Glanz und Glamour verzichten! Die Show wird lediglich verlegt: Bereits am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr meldet sich RTL mit der nächsten Live-Show vom Tanzparkett zurück.

Raab und Bully übernehmen bei RTL+

Für alle Entertainment-Fans hält RTL am Freitagabend trotz der Let's Dance-Pause ein absolutes Highlight bereit: Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz wird auf RTL+ von zwei echten Legenden begleitet. Keine Geringeren als Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig schnappen sich das Kommentatoren-Mikrofon, um das sportliche Spektakel auf ihre ganz eigene, gewohnt humorvolle Art zu präsentieren.

Das Comedy-Duo geht auf RTL+ ab 20:30 Uhr auf Sendung – und das Beste daran: Der Stream ist völlig kostenlos verfügbar. Wer lieber auf Social Media unterwegs ist, kann das Geschehen zudem zeitgleich im Livestream auf YouTube verfolgen.