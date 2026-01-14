RTL Zwei enthüllt Kampf der Realitystars-Cast für erste Allstars-Ausgabe: Diese 24 Promis ziehen erneut in die thailändische Sala

Kampf der Realitystars ist seit Jahren ein Hit auf RTL Zwei. Jetzt schickt der Sender in einer Allstars-Staffel die krassesten Kandidat:innen der letzten Staffeln erneut nach Thailand. Diese Promis kämpfen wieder um den Sieg.

Kampf der Realitystars hat sich im Laufe der Jahre zu einer der beliebtesten Realityshows überhaupt gemausert – halb Promi-Deutschland stand bereits für die RTL Zwei-Sendung vor der Kamera. Jetzt hat sich der Sender etwas ganz Besonderes für die Fans ausgedacht: In einer Spezial-Staffel treten noch einmal die 24 heftigsten Teilnehmenden der Showgeschichte gegeneinander an. Wir stellen euch den gesamten Cast der RealityAllstars vor und verraten euch, woher ihr die Promis kennt.

Kampf der RealityAllstars 2026: Alle Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick

Loona: Sängerin des Kulthits Bailando (1997).

Serkan Yavuz: Sieger von Kampf der Realitystars 2023.

Elena Miras: Skandalnudel, bekannt aus Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! und Co.

Kader Loth: Reality-TV-Veteranin, unter anderem Dschungelcamp.

Prinz Frédéric von Anhalt: Witwer von Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor.

Cosimo Citiolo: Realitystar und Partyschlagersänger.

Georgina Fleur: Sie wurde bei Der Bachelor berühmt.

Sam Dylan: Sieger von Das Sommerhaus der Stars 2024.

Kate Merlan: Seit 2019 in verschiedenen Realityshows zu sehen.

Paco Herb: Gewinner der Amazon-Realityshow The 50 2024.

Yeliz Koc: Der Mann ihres Kindes ist Jimi Blue Ochsenknecht.

Narumol: Wurde durch Bauer sucht Frau berühmt.

Yana und Tayisiya Morderger: Zwillinge und Tennis-Profis.

Sandy Fähse: Schauspieler, unter anderem bekannt durch: Berlin - Tag und Nacht.

Emmy Russ: War bereits in so gut wie jeder Realityshow zu sehen.

Cecilia Asoro: Reality-Sternchen, bekannt aus Der Bachelor, Are You The One? und vielem mehr.

Maurice Dziwak: Reality-Veteran, unter anderem Love Island und Dschungelcamp.

Matthias Mangiapane: Seit 2012 im Reality-TV, bekannt aus dutzenden Reality-Shows.

Schäfer Heinrich: Er wurde durch Bauer sucht Frau Kult.

Sarah Knappik: Startete ihre Reality-TV-Karriere bei Germany's Next Topmodel.

Gino Bormann: Realitystar, bekannt durch Prince Charming.

Giuliana Farfalla: Model, bekannt durch Germany's Next Topmodel.

Elsa Latifaj: Startete bei Germany's Next Topmodel durch, danach folgte die Reality-Karriere.

Dann startet Kampf der RealityAllstars bei RTL Zwei

RTL Zwei hält sich noch bedeckt, wann die Staffel starten wird. Es wurde aber bereits verraten, dass Kampf der RealityAllstars im Frühjahr 2026 erscheinen wird. Natürlich ist auch Moderatorin Arabella Kiesbauer wieder mit dabei.